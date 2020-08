LUTO| Vice-prefeita de Inocência morre vítima de Covid-19 aos 58 anos

Esta seria a primeira morte confirmada no município

Neusa apresentou complicações da doença e foi transferida para Três Lagoas ©Reprodução | Facebook

A vice-prefeita de Inocência, a 295 quilômetros de Campo Grande, Neusa Dias Junqueira, de 58 anos, é mais uma vítima da Covid-19 , o novo coronavírus, em Mato Grosso do Sul .





O falecimento foi divulgado pelo prefeito do município, José Arnaldo Ferreira de Melo, nas redes sociais, neste domingo (09).





Segundo o portal Cassilândia Notícias, Neusa começou a passar mal há cerca de 10 dias e teve que ser transferida para Três Lagoas.





Há cinco dias, o filho da vice-prefeita, Alessandro Junqueira havia postado nas redes sociais agradecimento pelas orações feitas à saúde da mãe, dizendo que ela respirava com ajuda de aparelhos e o quadro clínico era estável. Hoje, postou foto em está acompanhado de Neusa com a frase "Minha mãe, meu Anjo".





Neusa Dias Junqueira era do PR e foi eleita vice-prefeita na chapa formada com José Arnaldo Ferreira de Melo. Era feirante, muito conhecida na região, sendo eleita ao cargo de vereadora por três vezes.



Velório



O velório da vice-prefeita não deverá acontecer e o sepultamento seguirá conforme o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde.







Por: Renata Fontoura