JARAGUARI| IEL e Prefeitura firmam termo de compromisso de estágio remunerado

O IEL e a Prefeitura de Jaraguari assinaram, na sexta-feira (14/08), termo de compromisso de estágio remunerado, que contribuirá significativamente para o desenvolvimento de atividades de interesse mútuo entre as partes, visando a implementação de ações conjuntas que asseguram a realização do estágio em prol do desenvolvimento dos futuros acadêmicos.





Segundo a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, Rosângela Ramos, ao todo, a Prefeitura de Jaraguari disponibilizou 10 vagas de estágio, que já foram preenchidas e os novos estagiários iniciam as atividades já nesta segunda-feira (17/08), sempre acompanhados e orientados por técnicos do IEL.





“O Programa de Estágio do IEL será uma excelente oportunidade para que o estudante possa se desenvolver profissionalmente, além de contribuir para o seu autoconhecimento e desenvolvimento das suas habilidades e competências, colocando em prática o que aprende em sala de aula”, afirmou Rosângela Ramos, que assinou o termo de compromisso de estágio remunerado na Prefeitura de Jaraguari.





Ela reforçou que os estagiários também terão a oportunidade de estar ao lado de excelentes profissionais que os ajudarão durante o seu período de estágio na Prefeitura. “E essa parceria também é importante para a o município de Jaraguari, pois é uma oportunidade de contribuir para a carreira desses jovens talentos e também de inovar em vários setores da administração pública”, completou.





Na avaliação do prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira, a parceria com o IEL é fundamental para o desenvolvimento de mão de obra na cidade. “Sabemos da importância do estágio, que é uma oportunidade para ajudar esses jovens a se posicionarem no mercado de trabalho e evoluírem como profissionais. Essa parceria com o IEL vai ajudar ainda mais esse trabalho e estamos muito satisfeitos com esse contrato”, finalizou.