HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (29)

Áries - 21/03 a 20/04





Sabadou, mas nada de descanso, meus consagrados! Carreira e trabalho estarão no centro das suas atenções hoje. Mercúrio vai facilitar os contatos e dará uma força muito especial para quem lida com comércio, telemarketing ou depende de boa lábia para se destacar. Se você está de folga, a Lua na Casa 10 aumenta a sua preocupação com a aparência, enquanto Mercúrio pede mais atenção à saúde. O astral é perfeito sem defeitos para se cuidar, tanto para ter mais saúde quanto para ter mais beleza. No amor, ainda que sinta alguma insegurança, você saberá bem o seu valor e vai escolher a dedo seus pretendentes. Há boas chances de se envolver com colega de trabalho ou com alguém bem-sucedido e de destaque no seu círculo social. Na vida a dois, você e seu par podem tomar decisões importantes e fazer planos para o futuro da relação. Conversem.





Touro - 21/04 a 20/05





Os astros anunciam um fim de semana perfeito sem defeitos para você se divertir. Como a recomendação é não saracutear por aí, por conta da pandemia, tente pelo menos fazer programas diferentes, em casa mesmo, ou mesmo se aventurar em algo que, até então, nem passava pela sua cabeça fazer. O importante é sair da mesmice, respirar outros ares e viver experiências inusitadas. No trabalho, você vai mostrar muito interesse e disposição para aprender e progredir. Estimule a troca de ideias e siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas. Mercúrio no seu paraíso astral indica uma ótima fase para paqueras. Vai ser fácil puxar papo e se aproximar dos crushs. O astro também garante mais sintonia no romance, com bons papos e muita descontração. Valorize as afinidades, estimule o companheirismo e declare o seu amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Eita, Gêmeos, segura o forninho! Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. Vários astros vão se reunir na sua Casa das Transformações e a rotina deve passar bem longe de você neste sábado. Em casa e no trabalho, é uma ótima fase para dar uma geral nos armários, organizar seus guardados e desprezar tudo que não tem mais valor. O céu também anuncia novidades para o seu bolso: pode ganhar uma grana inesperada, inclusive de herança ou presente. Reflita com calma para investir bem o seu dinheiro: é melhor não se arriscar. Mercúrio facilita o diálogo com parentes e pode facilitar uma reconciliação. Na paixão, seu charme vai atrair como ímã e você usará todo seu poder de seducência para envolver quem deseja. Quem já vive uma relação estável saberá valorizar a segurança que tem. O clima deve esquentar muito na intimidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Trabalhar em equipe será uma ótima opção para este sabadão. Vários astros vão estimular as parcerias e sociedades e você deve contar com o apoio de quem confia para alcançar seus objetivos. Estimule o diálogo com colegas, pois isso pode render ideias e soluções bem criativas para otimizar o serviço. Quem tem o dia livre vai querer curtir o fim sábado ao lado as pessoa mais próximas e queridas. Sinal verde para fazer contatos e matar a saudade de quem mora longe - nem que seja só por telefone ou por chamada de vídeo por conta da pandemia. Neste sabadão, vários astros dão um rolê por sua Casa 7 e enviam bons estímulos para os assuntos do coração. O desejo de achar um amor verdadeiro e duradouro será maior e há boas chances de iniciar um namoro. A dois, o céu fortalece a união e aproxima ainda mais você e seu bem. Valorize o diálogo e demonstre o seu amor.

Leão - 22/07 a 22/08





Você vai querer colocar mais ordem na sua vida e isso deve influenciar todos os setores. No trabalho, é um bom dia para concluir tarefas pendentes e mudar alguns padrões para garantir mais eficiência no serviço. Mercúrio na Casa 2 indica que seu empenho pode render uma boa grana a mais para o seu bolso. Amém que fala? Use a criatividade e fique atenta às oportunidades de lucrar. Com vários astros aglomerados na sua Casa 6, cuidar do seu bem-estar também estará entre as suas prioridades. Você pode mudar alguns hábitos para garantir mais saúde e qualidade de vida. No amor, atração por colega deve aumentar e você vai sentir mais segurança ao se envolver com quem já conhece. Mas nada de sair mudando o status no Facebook nem de criar conta de casal no Instagram! Vênus pede discrição, pelo menos por um tempo. A vida a dois ganhará novos estímulos à noite. Busque privacidade e troque confidências com seu amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Se depender do céu, hoje não vai faltar animação e bom humor. É pra glorificar de pé, viu? Esse jeito descontraído vai contagiar os colegas e deve deixar o clima no trabalho bem mais gostoso. Até as tarefas mais chatas e difíceis vão fluir melhor hoje. Mercúrio ajudará você a conversar mais com os colegas e isso vai render ideias supercriativas para agilizar o serviço. Quem está de folga vai querer aproveitar o sábado para curtir somente as coisas boas e prazerosas da vida. No amor, quem comanda é a Lua, que segue serelepe no seu paraíso astral e promete deixar seu charme irresistível. Nossa fada sensata fecha na parceria com outros astros e reserva um dia agitado nas paqueras. Na vida a dois, vai ser mais fácil demonstrar o que sente e abrir seu coração para quem ama. Que tal um programinha bem romântico com seu mozão?





Libra - 23/09 a 22/10





Lua, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão não estão respeitando a quarentena e fazem aquela aglomeração gostosa na sua Casa 4, o que deve deixar a sua ligação com a família muito mais forte e intensa. Os astros passam o dia trocando likes e isso deve beneficiar a sua convivência com os parentes, ainda que algumas diferenças se mantenham. Vai ser bom dar um tempo em casa e fortalecer suas raízes. No trabalho, você vai adotar uma postura mais reservada e discreta. Pode precisar de mais tranquilidade para cumprir as tarefas. Trabalhar em casa será uma ótima opção. Para quem está de folga, a ordem é relaxar no seu ninho e recarregar as baterias. No romance, nada será mais prazeroso do que um programinha só a dois, onde possa relaxar nos braços do mozão. Para quem está livre, a Lua promete animar as paqueras à noite: use e abuse do seu charme.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você pode fazer bons contatos e acordos no trabalho hoje. Também terá facilidade para interagir e trocar ideias com os colegas, o que pode render soluções bem criativas para as tarefas. Quem está de folga vai querer estreitar os vínculos com amigos e parentes. Será um bom dia, inclusive, para retomar o contato com pessoas que se afastaram por algum motivo ou para dialogar e resolver pendências com quem estima. Sua vida social deve ser bem movimentada. Aceite convites e aproveite para colocar o papo em dia ou para conhecer gente nova e ampliar seu círculo de amigos, mesmo que seja online, por conta da pandemia. Papos animados também devem facilitar as paqueras. Só não embarque em falsas promessas, proteja seu coração dos embustes. Para quem já tem um mozão para chamar de seu, a sintonia a dois será ótima. Você e seu par podem conversar sobre o futuro e acertar alguns ponteiros também. Sem tretar, ok?





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sabadou e o astral continua benéfico para o seu bolso, Sagita! Você pode aproveitar o momento para buscar formas alternativas de reforçar seu orçamento. Só não espere a grana cair do céu. Os astros até aumentam a sua sorte, mas Saturno e Plutão seguem o rolê na sua Casa 2 e mandam o papo reto: é do trabalho que virá o dinheiro. Por isso, se quer aumentar seus ganhos, você que lute. Mas nosso reizinho Mercúrio brilha na sua Casa 10 e promete te ajudar, garantindo raciocínio rápido e boas ideias. Os astros também aconselham a diminuir os gastos em tudo que puder. É importante economizar e guardar para ter mais segurança no futuro. Nos assuntos do coração, Vênus segue o baile por sua Casa 8 e mantém a sua sensualidade acentuada e dá um empurrãozinho extra às paqueras. Mas você não vai se contentar com aventuras: vai querer segurança. Pra quem já tem um mozão, a promessa é de forte sedução a dois. Não deixe o ciúme atrapalhar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Seu signo é persistente e estará ainda mais determinado a lutar pelo que quer. Com vários planetas retrógrados, é importante não se render ao pessimismo. Mantenha-se confiante e mostre ao mundo que você é capaz de vencer qualquer obstáculo. Vênus na Casa 7 estimula a cooperação. Una-se aos colegas, pois juntos terão ainda mais força para alcançar os objetivos em comum. Você pode, inclusive, firmar uma sociedade muito positiva e vantajosa. Nas paqueras, procure se soltar mais. Dê uma chance a quem tenta se aproximar e converse. Se já tem um par, os astros avisam que a vida a dois está protegida, mas não custa nada ser um pouco mais flexível. Valorize o diálogo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Discrição será a palavra de ordem para você hoje. Vários astros vão infernizar o seu astral e podem colocar sua desconfiança no modo turbo. Vai preferir observar o mundo a distância, sem se aproximar demais as pessoas. Errado não tá, né? Ainda mais com o coronga tacando o terror por aí! No trabalho, busque um cantinho tranquilo para cumprir as tarefas, sem se distrair com outras coisas. Também convém guardar seus planos e projetos a sete chaves, sem dar espaço para pessoas oportunidades e mal-intencionadas, as famosas falsianes. É um bom dia para refletir sobre os problemas e buscar soluções. Mercúrio na Casa das Transformações dará uma força para encontrar saídas inteligentes e virar o jogo a seu favor. Nas paqueras, você usará toda sua boa lábia para envolver quem deseja. Romance segredo ou proibido será tentador. A vida a dois pede mais confiança. Melhore o diálogo e esclareça qualquer dúvida.





Peixes - 20/02 a 20/03





Trabalhar em equipe pode não ser a melhor opção para você hoje. Alguns astros estão virados no jiraya, caminham para trás e podem dificultar o entrosamento com os colegas. A Lua na Casa 11 sugere que pode se sair melhor se tiver mais autonomia para cumprir suas tarefas, sem depender demais dos outros. Pode até somar forças com quem confia, desde que cada um possa ter o seu espaço respeitado. As amizades podem exigir alguns ajustes, cuidado para não ser exigente demais e afastar as pessoas que estima. Na paquera, seu charme vai atrair muitos admiradores, mas procure se soltar mais e permitir que as pessoas se aproximem: não seja tão resistente. Vênus e Mercúrio enviam bons estímulos para a vida a dois. A fase deve ser romântica, carinhosa, cheia de sensualidade e boas conversas.





Por João Bidu