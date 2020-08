HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04





Você pode precisar de mais silêncio e tranquilidade para cumprir suas tarefas hoje. A Lua inferniza seu astral, tira um pouco a sua concentração e há risco de ficar remoendo demais as preocupações. Mas, para noooosssaaa alegriaaaa Mercúrio entra no seu paraíso astral e acentua incrivelmente a sua criatividade, ou seja: você terá ótimas ideias e muito entusiasmo para resolver qualquer problema, então, pare de remoer e faça o que Áries faz melhor: aja! No amor, aguarde novidades e boas surpresas. Aposte em papos descontraídos para se aproximar e envolver quem deseja. Talvez queira manter um novo romance em segredo até sentir mais firmeza. Na vida a dois, aposte no diálogo para esclarecer qualquer dúvida ou insegurança na relação e dê cartão vermelho ao ciúme. Declare o seu amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Assuntos domésticos devem desenrolar melhor a partir de hoje. Isso porque nosso reizinho Mercúrio está todo pimpão na Casa 4, favorecendo o diálogo e as decisões de família em geral. Se você deseja aumentar seus ganhos, use a criatividade para descobrir coisas lucrativas que pode fazer em casa nas horas vagas. No trabalho, pode contar com o apoio dos colegas e fazer boas parcerias, ainda mais se tiverem metas em comum. Dicas e conselhos da família também devem ser bem valiosas para você. A Lua está na sua Casa das Amizades e promete agitar a sua vida social. Mesmo com as recomendações de evitar aglomerações e com as restrições por conta da pandemia, você deve ter boas oportunidades para conhecer gente nova e, inclusive, ampliar suas oportunidades de paquera. Bora acender uma vela em agradecimento aos criadores de redes sociais, como Instagram e Tinder! No romance, vai estimular o companheirismo e mostrar que é parceirx para o que der e vier. Relembre bons momentos com seu amor: falar do passado fará bem ao seu coração.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mercúrio em Leão dá ainda mais poder ao seu carisma e dom de comunicação. Com tanta força, autoconfiança e boa lábia, você terá certeza de que pode conseguir tudo que quiser nesta fase. Autoconfiança que fala, né? Nunca critiquei! No trabalho, é um ótimo momento para apresentar suas ideias, dar sugestões e negociar melhorias. Para quem procura emprego, as chances de se dar bem nas entrevistas será dobrada: fale dos seus talentos e venda o seu peixe. A Lua está no ponto mais alto do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, o dia promete! Mire alto e faça acontecer. A dica também vale nas paqueras e você pode atrair um crush muito disputado. Pode até querer manter o romance em segredo por um tempo para não atrair olho-gordo de gente falsiane. Na união, será um prazer conversar com quem ama e traçar metas para o futuro a dois. Compartilhem sonhos, desejos e projetos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Com Mercúrio na Casa 2, você vai voltar a sua atenção para os assuntos práticos do dia a dia, como dinheiro, trabalho e segurança para o futuro. Errado não tá, né? O astro dará um bom impulso para aumentar seus ganhos, principalmente para quem trabalha com comércio, ensino ou divulgação. Pode ter boas ideias para faturar uma grana extra. A Lua na Casa do Conhecimento estimula você investir no aprendizado. Faça cursos, treinamentos ou procure interagir com colegas experientes e que possam auxiliar no seu crescimento profissional. Mas não vá fazer papel de trouxa e se aliar com quem sabe e entende menos do que você! Inspire-se no exemplo de gente bem-sucedida para chegar onde quer. No campo afetivo, você vai querer lealdade e segurança. Na paquera, vai se aproximar de pessoas que tenham os mesmos valores e objetivos que você. A dois, controle o ciúme e mostre o quanto valoriza seu bem.





Leão - 22/07 a 22/08





Razão e intuição formam um combo perfeito sem defeitos e ajudarão você em todos os setores nesta quarta. A Lua acentua sua intuição e Mercúrio no seu signo acelera sua mente, deixando o raciocínio rápido e aumentando o desejo de expressar suas ideias e opiniões. Será mais fácil argumentar e convencer as pessoas, seja no trabalho, em casa ou no amor. É pra glorificar de pé, viu? A Lua em sextil com Urano pode trazer mudança de planos à noite. Talvez queira mudar o visual também. Na paquera, você vai esbanjar chame e carisma: puxe papo e seduza à vontade! No romance, você terá prazer em dialogar e traçar novas metas com seu amor. Mas deve ter cuidado com a tendência de ficar discutindo a relação o tempo todo. Tome seu paracetaloka direitinho e evite remoer o que já foi conversado e resolvido, ok? Boas energias para a intimidade: terá muita sensualidade e ideias supercriativas para apimentar o sexo.





Virgem - 23/08 a 22/09





A fada sensata Lua reina na sua Casa 7 e deixa seus relacionamentos mais harmoniosos, o que é bom para o trabalho em equipe e para as parcerias em geral. Mas Mercúrio, na Casa 12, sugere que você vai se sentir melhor em ambientes sossegados, longe da multidão. O astro também alerta que deve ter cuidado com as intenções das pessoas para não cair na lábia de falsianes, trapaceiros e mentirosos. Terá muita curiosidade e facilidade para pesquisas e leituras: aproveite! No amor, pode se interessar por alguém com ar misterioso, que parece esconder alguma coisa, ou pode se envolver com uma pessoa que já tem outro compromisso. Avalie se é melhor se arrepender depois do que passar vontade. Romance com alguém de fora recebe bons estímulos. Na vida a dois, a Lua na Casa do Casamento fortalece a união, só não esconda do par o que sente. Na intimidade, solte a imaginação e realize suas fantasias.





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, meu cristalzinho, vejo que hoje você vai se preocupar mais com o futuro e contará com boa disposição para encarar o trabalho e suas obrigações de rotina. A Lua na Casa 6 recomenda disciplina e organização para dar conta das tarefas sem estresse. Mercúrio na Casa das Amizades ajudará você a fazer bons contatos e atrair pessoas que tenham objetivos e projetos semelhantes aos seus. Por isso, pode encontrar bons aliados para transformar seus ideais em realidade. Sua criatividade também será acentuada e você terá soluções engenhosas até para as situações mais desafiadoras. Os astros avisam que, se depender deles, sua vida social será agitada, mas é preciso lembrar que o Coronga tá por perto, querendo ferrar com a vida de geral. Por isso, a melhor alternativa é reunir a galera online e trocar ideias, sobretudo com pessoas mais jovens e antenadas. À noite, atração por colega ou alguém conhecido deve aumentar. Na união, vai valorizar a sintonia de ideias e a cumplicidade. Quebre a rotina no sexo.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Finalmente os humilhados serão exaltados, Escorpião. Pelo menos no que depender dos astros, que anunciam uma fase de muitas conquistas, alegrias e realizações para você. A fada sensata Lua reina no seu paraíso astral e promete doses extras de sorte, criatividade e entusiasmo. Enquanto Mercúrio alcança o ponto mais alto do se Horóscopo, sinalizando sucesso e reconhecimento na carreira, além de boas oportunidades na vida profissional. É para glorificar de pé, sim ou com certeza? Pode concluir tarefas importantes ou conseguir uma promoção no emprego. Também pode se dar bem em jogos e sorteios: faça uma fezinha e bora marcar os migxs tudo nos sorteios que rolam no Instagram. Nas paqueras, você vai estar beeeem pop! Use e abuse do seu charme para atrair e envolver quem deseja. Um namoro recente pode surpreender e ficar mais sério rapidinho. No romance, espante as tensões com carinho, romantismo e sedução. Bom momento para falar do futuro e dos anseios do casal. Faça planos com a pessoa amada.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, hoje a Lua reina na sua Casa 4 e faz com que os assuntos de casa e família tenham prioridade para você hoje. Errado não tá, né? O dia será especialmente produtivo para quem trabalha em casa ou num negócio com parentes. Mercúrio promete mais sintonia com as pessoas e, ao falarem “a mesma língua”, tudo vai fluir de forma fácil, tranquila e prazerosa. Desde, é claro, que essa língua não seja o gritânico nem o berrânico. O astro também estimula os estudos: busque algo que ajude a melhorar seu currículo. Pode resolver algumas pendências domésticas ou tomar decisões importantes para a família à noite ou usar o seu tempo livre para fazer algo em casa que ajude a reforçar o orçamento. Na paquera, vai buscar alguém que tenha uma cabeça bem parecida com a sua, alguém da mesma profissão, religião ou cultura. Na união, terá prazer em trocar ideias e cuidar de quem ama. Busque um tempo a sós com seu bem.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Simpatia e bom papo serão bons aliados do seu signo nesta quarta-feira. A fada sensata Lua brilha na sua Casa 3 e estimula a comunicação e dará uma forcinha extra para você dialogar e se entender com as pessoas. Aproveite para negociar e fazer acordos, ainda mais se você trabalha com comércio, telemarketing, divulgação de produtos e serviços ou atendimento ao público. Por outro lado, Mercúrio pode trazer à tona algumas preocupações que você prefere esconder embaixo do tapete, sabe? Talvez seja a hora de encarar os problemas e buscar soluções que cortem o mal pela raiz. Você que lute, minha filha! Esta energia também pode ajudá-la a se libertar de um vício, superar velhas mágoas e livrar-se de tudo que não serve mais. Sua sensualidade ganha um reforço importante. Puxe papo e jogue indiretas para seduzir. Seja criativa na paquera, no romance e no sexo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Controlar os gastos pode ser um desafio para você hoje. Pode sentir uma atração irresistível por coisas bonitas, presentinhos para a família ou objetos de conforto para a casa, mas a Lua pede cuidado para não gastar demais com supérfluos senão pode levar uma surra dos boletos no fim do mês. Mercúrio ingressa na sua Casa das Parcerias e inaugura uma época muito favorável para sociedades e relacionamentos em geral. No trabalho, estimule a troca de ideias e a cooperação entre os colegas. Pode ter conversas muito produtivas e terá muita facilidade para vender o seu peixe, inclusive para os chefes. Na paquera, bons papos podem abrir caminho para um romance sério e promissor. Quem já vive junto vai notar ainda mais sintonia com quem ama. Estimule o diálogo e participem mais da vida um do outro. Cuide bem do seu amor, mas sem sufocar com cobranças.





Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua em Peixes traz à tona seu lado mais carinhoso e encantador. Vai ser fácil cativar as pessoas e demonstrar o que sente, mas será preciso cuidado com as mudanças repentinas de humor, ainda mais se algo desagradar você: tome seu paracetaloka direitinho e controle-se. Mercúrio ilumina sua Casa do Trabalho e garante mais praticidade para lidar com as tarefas e solucionar os problemas do dia a dia. Mas é bom não assumir mais responsabilidades do que pode aguentar para não surtar. A saúde vai exigir atenção, então, que tal aproveitar o momento para fazer os exames preventivos de rotina? Além disso, não se esqueça da máscara e do álcool em gel. À noite, uma notícia ou conversa deve alegrar o seu coração. Seu charme natural e discreto fará o maior sucesso nas paqueras. Boa sintonia com colega ou pessoa conhecida. No romance, resolva tudo com diálogo e ofereça seu apoio ao par.





Por João Bidu