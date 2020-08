HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04





Áries, a fada sensata Lua segue o baile na sua Casa 9 e faz você se interessar por tudo que possa trazer novos horizontes para a sua vida. Em trígono com Marte, ela avisa que é um bom dia para retomar os estudos, iniciar um curso, aprender um novo idioma - qualquer coisa que possa alavancar o seu crescimento. À tarde, a Lua atinge o ponto mais alto do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, ela te deixa cheia de ambição. Aposte na sua determinação ariana e na força extra de Marte no seu signo para arregaçar as mangas e correr atrás do que quer. No fim do dia, nada será mais prazeroso do que voltar para casa e relaxar no seu cantinho favorito. Vênus na Casa 4 enche seu lar de harmonia. No amor, o desejo de se aventurar será maior, mas você também pode sossegar se encontrar alguém que valha a pena. A dois, um programa caseiro vai fortalecer a cumplicidade entre o casal.





Touro - 21/04 a 20/05





Os astros ajudarão você a enfrentar com coragem todos os seus medos e preocupações. É um bom dia para virar o jogo, resolver os problemas e cortar o mal pela raiz. Mais tarde, a Lua na Casa 9 garante maior facilidade para aprender coisas novas. Invista em cursos e trenamentos ou aproxime-se de pessoas bem-sucedidas e aprenda com o exemplo delas. Pode ter novidades sobre um concurso ou assunto de justiça. O fim de tarde será perfeito sem defeitos para um um bom papo com os migxs, mesmo que seja pelas redes sociais, por telefone ou pelo zap, por conta da pandemia. Pode até aproveitar para esclarecer um mal-entendido. Na paquera, charme e simpatia serão seus trunfos par atrair e conquistar quem deseja. A vida dois recebe doses extras de companheirismo e sintonia. Converse mais com quem ama e faça planos para o futuro. Revele seus fetiches na intimidade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A união faz a força e você vai comprovar isso se somar fechar na parceria com os colegas com o objetivo de cumprir as tarefas e as metas em comum. Lua e Marte trocam likes e ajudarão você a encontrar bons aliados para os seus projetos. Pode até firmar uma sociedade com amigos e tudo indica que será um acordo bem próspero. À tarde, a Lua entra na sua Casa das Transformações e dá sinal verde para você promover as mudanças que deseja. Você pode receber uma grana inesperada ou conquistar um aumento por merecimento no emprego. Vigie as oportunidades e mostre o seu potencial. Seu coração quer segurança e você pode encontrar isso em alguém da turma. Romance com amigo(a) recebe ótimos estímulos. A vida a dois está repleta de união e companheirismo. Clima quente na intimidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Lua na Casa 6 e Marte na Casa 10 indicam que você vai lutar com unhas e dentes pelo que quer e não medirá esforços para brilhar na profissão. Com ambição e determinação, se tiver um objetivo em mente, nada será capaz de deter você. Pode, inclusive, assumir novos desafios no emprego e até conquistar uma boa promoção. Não vou mentir: terá que ralar muito - você que lute -, mas vai valer a pena. À tarde, o céu vai facilitar os relacionamentos e as parcerias. Estimule a cooperação entre os colegas e lutem juntos para alcançar os resultados desejados. No fim do dia, você pode se interessar por um curso ou evento religioso e tudo indica que isso fará muito bem ao seu astral. No amor, você não vai sossegar enquanto não conquistar quem deseja. Se já achou seu par, Lua e Vênus vão abençoar a união com muito romantismo. Vai querer impressionar na intimidade.

Leão - 22/07 a 22/08





Seu entusiasmo será contagiante e vai influenciar todos os ambientes ao seu redor. No trabalho, sua energia deve inspirar os colegas e você pode até servir de exemplo para eles. Marte na Casa do Conhecimento aumenta sua gana de estudar, aprender e se aperfeiçoar: você que lute. À tarde, a Lua dá ainda mais estímulos para persistir e cumprir suas tarefas, só evite assumir mais compromissos do que pode aguentar. Pense na sua saúde e zele pelo seu bem-estar. Nem pense em levar serviço para casa: respeite seu tempo de descanso. No amor, pode conhecer alguém e descobrir tantas afinidades que será capaz de se apaixonar à primeira vista. Já a união vai pedir um pouco mais de privacidade. Sair da rotina será excitante, mas busque um cantinho tranquilo para ficarem a sós. Os desejos vão ferver.





Virgem - 23/08 a 22/09





Se você planeja mudar de casa ou iniciar reformas e reparos no imóvel, aproveite o período da manhã. A Lua está de rolê por sua Casa 4 e em trígono com Marte na Casa 8 envia ótimas energias para transformar seu lar num lugar melhor. No trabalho, é um bom dia para arrumar armários, arquivos e separar tudo que não usa mais. Descartar o que não tem serventia vai abrir mais espaço para organizar as coisas e ainda deve melhorar muito a energia ao seu redor. À tarde, a sorte vai soprar a favor e você pode se dar bem em jogos e sorteios: faça uma fezinha e não perca a chance de marcar os migxs nos sorteios que rolam no Instagram e no Facebook. No amor, o céu envia ótimas vibes. Seu charme ganha reforço e isso deve movimentar as paqueras. Vênus, o planeta do amor, segue o baile pela Casa das Amizades e sugere um lindo romance com alguém da turma. Paixão e desejos vão esquentar entre quatro paredes.





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, nesta quinta, tudo indica que os humilhados serão exaltados! A começar pelo nosso reizinho Marte, que promete ajudar você a trabalhar em equipe e a liderar os colegas em busca de objetivos em comum. E o astro forma um trígono com a Lua, o que deve facilitar bastante a troca de ideias. Você terá muita habilidade para argumentar e convencer as pessoas e pode fazer ótimos acordos. Além disso, Vênus no ponto mais alto do seu Horóscopo também manda ótimos estímulos para a sua carreira e pode até abrir portas para uma promoção. É pra glorificar de pé, hein?! À tarde, a Lua começa um rolê na sua Casa 4, trazendo mais harmonia ao convívio com a família. No amor, quem está livre vai querer caprichar no visual e mostrar todo seu charme por aí, mesmo que seja por meio de selfies postadas nas redes sociais. Pode se envolver com um(a) colega ou com um crush bem-sucedido e muito cobiçado. A vida a dois segue firme, forme e ainda mais apaixonada. Você vai revelar seu lado mais ousado e sedutor a quem ama.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Marte segue todo pimpão na sua Casa 6 e fará você mostrar ainda mais determinação e iniciativa no trabalho. Seu jeito arrojado e destemido vai chamar a atenção de todos à sua volta e também deve ajudar você a aumentar seus ganhos. Mais tarde, a Lua vai realçar a sua criatividade e você terá ótimas ideias, seja para agilizar o trabalho ou para ganhar mais dinheiro. Nossa fada sensata reforça o seu poder de comunicação, o que também pode facilitar os contatos, acordos e negócios em geral. E não deixe de investir nos estudos, que continuam favorecidos e podem levar você ainda mais longe na carreira. Na paquera, você vai usar todo seu carisma e bom papo para envolver quem deseja. Romance com crush de outra cidade recebe bons estímulos, desde que não seja baseado em uma ilusão. Boa sintonia no romance. Converse mais com seu mozão.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Charme, simpatia e bom humor ajudarão você a conseguir tudo que quiser nesta quinta-feira. Lua e Marte trocam likes e garantem mais sorte e muita criatividade para você. Sorte, inclusive, em jogos e sorteios: faça sua fezinha e capriche na cara de pau para marcar os migxs em todos os sorteios que encontrar no Instagram e no Facebook. À tarde, a Lua entrará na sua Casa das Finanças e promete novos estímulos para o seu bolso. Vigie as oportunidades, pois pode descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Você também pode ganhar uma grana extra inesperada de herança ou por intermédio da família. O fim da tarde será ótimo para dar uma geral nas suas coisas e descartar o que não usa mais. Os astros também devem facilitar uma reconciliação com parentes. Sua vida afetiva recebe ótimos estímulos de Marte, planeta da paixão, e Vênus, planeta do amor. Sucesso garantido na conquista e no romance, é só aproveitar!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





No período da manhã, o seu trabalho vai render mais você se puder ficar a sós, em um canto tranquilo e reservado. Trabalhar em casa e com parentes também serão boas opções. À tarde, a Lua começa um rolê pelo seu signo e garante ainda mais perseverança para você lutar pelos seus objetivos. Vai usar toda sua energia e disposição para conquistar o que deseja. Vênus e Netuno trocam likes, formam um belo trígono e facilitam o trabalho. Some forças com os colegas e estimule a troca de ideias para alcançar mais rápido as metas em comum. Nos assuntos do coração, Vênus estimula o romance e aumenta o desejo de viver uma relação séria e duradoura. Na conquista, converse mais para descobrir as verdadeiras intenções do crush antes de se envolver. Vai que é embuste! Tá amarrado! Na união, o diálogo vai fluir bem e o companheirismo será total. Muita paixão entre quatro paredes.





Aquário - 21/01 a 19/02





Criatividade é uma das suas principais qualidades e, com a Lua na Casa 11 e Marte na Casa 3, você terá ideias ainda mais especiais hoje. Pode surpreender os chefes, colegas e clientes com sugestões inovadoras, barrocas, diferentonas e moderninhas. De olho no futuro e nos seus projetos de vida, você deve buscar aliados para transformar projetos em realidade. Seu empenho será notado e pode render mais para o bolso. Ótimo contato com amigos: ouça dicas e peça apoio. À tarde, a Lua vai infernizar o seu astral e você pode preferir se isolar um pouco. Respeite o desejo de ficar mais de buenas no seu canto e dê mais atenção à sua saúde. Vênus na Casa 6 estimula você a cuidar do corpo e da beleza: aproveite. Boa sintonia com alguém da turma pode despertar paixão. Você também pode se envolver num romance secreto. A dois, compartilhe seus sonhos e apoie os projetos do par.





Peixes - 20/02 a 20/03





O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida continua intenso e será o maior incentivo para você investir mais na carreira. Errado não tá, né? Confie no seu taco e lute com determinação para conseguir o que deseja. A Lua vai facilitar as parcerias e ajuda você a encontrar apoio para os seus projetos. Conte com os amigos para o que precisar - afinal, vamos combinar que eles não fazem mais do que a obrigação, né? A sorte sopra a seu favor, então, vale a pena fazer uma fezinha e até algumas apostas, nem que for para apostar corrida até o ponto de ônibus! Na conquista, seu charme continua acentuado e Vênus anuncia que pode se render de corpo e alma a um novo amor. Mas nada de criar mil expectativas ou esperar um crush de conto de fadas: não se iluda! Vênus também estimula o a vida a dois e indica uma fase muito tranquila e romântica ao lado da sua alma gêmea. Controle a sua possessividade, evite brigar por ciúme e demonstre todo o seu amor.





Por João Bidu