HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04





Lua e Mercúrio anunciam um dia muito produtivo e promissor para você no trabalho. Eles fecham na parceria na sua Casa 6 e prometem te dar ainda mais disposição e disciplina para cumprir as tarefas e dar conta do recado. Você também vai notar que seu raciocínio será mais rápido e que terá respostas criativas e inteligentes para tudo. Aproveite esta influência para apresentar aos chefes aquela ideia que vem guardando ou para negociar melhorias, inclusive de salário. Vai se destacar em tudo que exija boa lábia, especialmente vendas e divulgação. Sua saúde também está protegida e o dia é perfeito sem defeitos para iniciar uma dieta ou um tratamento de beleza. No amor, atenta: boa sintonia com colega pode abrir portas para paquera e romance, mas é real oficical que talvez queira manter o lance em segredo por um tempo. A dois, você terá prazer em ajudar e apoiar os ideais do par.





Touro - 21/04 a 20/05





Touro, quintou com Q, de quase sexta! E para hoje o céu anuncia um dia leve e descontraído para você. Mercúrio começa um rolê no seu paraíso astral, aumentando a sua criatividade e também a sua capacidade de oratória. Isso significa que você saberá direitinho o que dizer para se entender com chefes, colegas e clientes, e ainda, para vender o seu peixe no serviço. Esta influência é ótima, sobretudo para quem lida com vendas, ensino, telemarketing e atendimento ao público. Para completar, a Lua troca likes com Mercúrio na sua Casa 5 e aumenta a sua sorte: faça uma fezinha e bora marcar os migxs nos sorteios do Instagram e do Facebook. Quem sabe, né? Nas paqueras, você vai esbanjar charme e simpatia, e pode atrair quem quiser com seus encantos. Pode se declarar para alguém ou iniciar um romance com alguém muito parecido com você, talvez um(a) amigo(a). Na união, a fase será repleta de carinho, romantismo e sedução. Saiam da rotina e divirtam-se mais juntos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, Mercúrio reina na sua Casa 4 e vai dar aquele up no seu cuidado e determinação. O astro também melhora a sua memória e a sua capacidade de guardar informações, o que pode ser ótimo para os estudos e o trabalho. O dia será especialmente positivo e lucrativo para quem lida com imóveis, antiguidades e agricultura, e também para quem trabalha em casa ou tem negócios com os parentes. Outra possibilidade é fazer dinheiro com serviços e produtos caseiros. A família pode se opor a alguns dos seus planos, mas vai convencê-los com uma boa conversa. Parentes também podem dar uma força para você numa conquista e tudo indica que o apoio deles fará toda a diferença. Na união, o clima será perfeito para um programa tranquilo, um cineminha em casa ou um jantar romântico. Boas surpresas na intimidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, hoje você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro, minha filha! Você vai impressionar muita gente hoje com ideias rápidas e inteligentes. Isso porque a Lua e Mercúrio fecham parceria na sua Casa 3 e deixam sua mente mais acelerada, com enorme poder de raciocínio e muita criatividade. Ao mesmo tempo, você mostrará muita habilidade para conversar e defender suas opiniões e pode fazer ótimos acordos ao longo do dia. Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será muito produtivo. O céu também protege quem tem uma sociedade: será mais fácil dialogar e chegar a um meio-termo. Pode pintar um curso interessante à tarde: aproveite. Na paquera, seu jeito mais prático e extrovertido deve atrair novos crushs e, com Vênus em Câncer, vai ser fácil envolver quem deseja. Para quem já tem par, a Lua em trígono com Júpiter fortalece a união e a cumplicidade entre o casal e o dia promete boas conversas.

Leão - 22/07 a 22/08





O céu se mostra ainda mais promissor para o seu bolso. Mercúrio se une à Lua na Casa 2 e aumenta bastante o seu interesse pelo dinheiro. E como ambos estão em Virgem, você vai se preocupar mais em organizar os gastos e fazer seu pé-de-meia pensando no futuro. Errado não tá, né? Mas ó, terá que trabalhar bastante, talvez até arranjar um segundo emprego. Seu empenho pode render um aumento, uma promoção ou uma boa grana extra. Você também pode receber uma proposta para mudar de emprego, mas Netuno retrógrado na Casa das Mudanças alerta que é bom analisar bem para não trocar o certo pelo duvidoso, ok? Na vida afetiva, você só vai se envolver com alguém se surgir uma oportunidade realmente vantajosa para você. Se já tem seu par, bom dia para resolver assuntos práticos da relação: conversem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lua e Mercúrio estão mancomunados no seu signo e podem fazer você sentir um pouco de inquietação, agitação e ansiedade. Por isso, vai querer mais agilidade e objetividade em tudo que fizer. No trabalho, usará toda sua inteligência e criatividade para resolver os problemas e aumentar a sua produtividade. Também contará com uma habilidade maior para conversar e negociar, o que deve garantir bons acordos e negócios muito vantajosos. Para ajudar, a fada sensata Vênus está toda serelepe na sua Casa 11 e garante um bom entrosamento com os colegas. Mas atenta, porque se Vênus é rainha, Netuno é nadinha. O planeta está retrógrado na sua Casa 7 e recomenda cuidado para não se magoar ou se ofender por pouca coisa. A dica também vale na vida a dois: evite levar tudo a ferro e fogo e confie no diálogo para esclarecer qualquer dúvida ou mal-entendido com seu bem. Já nas paqueras, sucesso garantido: mostre quem você é e o que espera do amor. A fase é promissora para namoro.





Libra - 23/09 a 22/10





Cautela e discrição serão as palavras de ouro para o seu signo hoje. Evite confiar demais nas pessoas, pois pode fazer papel de trouxa e se decepcionar com uma traição, trapaça ou mentira. No trabalho, procure agir a sós, sem depender do apoio dos colegas e não conte seus planos e projetos a absolutamente ninguém para evitar que as falsianes da vida puxem o seu tapete. Lembre-se do ditado: o segredo é a alma do negócio. É um bom dia para quem trabalha em casa, com pesquisas ou misticismo. No amor, quem está livre pode se envolver com uma pessoa comprometida ou cheia de mistérios. E quem está iniciando um namoro talvez prefira manter o lance em segredo por um tempo, até sentir mais firmeza na relação. Na união, é um bom dia para abrir seu coração e falar dos seus medos e dúvidas. Isso vai fortalecer muito a cumplicidade com seu amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será uma ótima opção para você agilizar as tarefas e cumprir mais rápido as metas e obrigações do dia. Mas atenta: nada de se juntar com quem sabe e entende menos do que você, né, minha filha? Procure se unir, especialmente, a pessoas sábias e experientes, com quem possa aprender e se aperfeiçoar. Além disso, inspire-se em pessoas bem-sucedidas e siga o exemplo dos mestres. Vários astros vão acentuar a sua criatividade e você terá boas ideias para apresentar no emprego. Na paquera, você vai estar bem pop. Aproveite para conheça gente nova, ampliar seu círculo de amigos e fazer novos contatinhos. Papos animados podem render boas surpresas para o seu coração. No romance, estimule o diálogo e o companheirismo. Falem sobre o futuro e sobre os projetos que têm para a vida a dois.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, hoje não apenas um, mas dois astros estão de rolê no cume do seu Horóscopo: a Lua e Mercúrio, que trocam likes e anunciam um dia de conquistas e realizações. Mas não espere o sucesso cair do céu. Você terá que trabalhar duro e usar todos os seus talentos para provar que merece. Capriche, pois pode pintar uma boa oportunidade no emprego, talvez até uma promoção. Terá que se empenhar bastante, mas seus esforços vão valer a pena e podem até garantir uma graninha extra para o bolso. Amém que fala? Apesar disso, a Lua treta com Netuno e avisa que alguém da família pode ir contra seus planos. Não fique pistola com isso: aceita que dói menos e siga em frente. Na paquera, quem comanda é a fada sensata Vênus, que está toda serelepe na sua Casa da Sexualidade e realça seu charme e garante sucesso com os crushs. Você vai atrair como ímã e pode conquistar alguém muito influente. Tanto charme também vai beneficiar o romance: invista na sedução e mostre quem manda na intimidade!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, os astros mandam avisar que os estudos continuam favorecidos e você dever aprender tudo que puder. O conhecimento é o caminho mais curto para o progresso, então, não perca a chance de fazer cursos ou treinamentos que possam abrir novas portas para a sua carreira. Outro excelente investimento em conhecimento é seu mapa astral. No meu site você consegue fazer seu mapa natal, seu mapa do amor e seu mapa profissional. Eles são uma excelente ferramenta de imersão e ajudam você a conhecer melhor seus pontos fortes e fracos e a se destacar em tudo o que fizer. Lua e Mercúrio na Casa 9 também indicam novidades em concursos ou assuntos de Justiça. Se você aguarda algum resultado, pode ter boas notícias hoje. Alguém que mora longe pode fazer contato e alegrar seu coração. No amor, se você está livre e em busca de um novo love, experimente conhecer gente nova, mesmo que seja pelas redes sociais. Permita-se curtir uma aventura, mesmo que não tenha certezas sobre o futuro da relação. Para quem já vive um romance sério, Vênus garante muito amor, harmonia e cumplicidade. Estimule o diálogo e as afinidades só vão aumentar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, quintou com Q, de quase sexta. E para hoje a Lua em sextil com Vênus anuncia mudanças no trabalho e tudo indica que serão bem positivas. Se você procura um novo emprego, esta pode ser a sua chance de achar uma colocação no mercado. Também é um bom dia para enfrentar os problemas e achar soluções definitivas para eles. Nas finanças, pode ganhar uma grana inesperada e curtir o alívio de quitar uma dívida. Lua e Vênus também indicam um bom dia para cuidar da saúde e da beleza. O céu dá sinal verde para dar uma repaginada no visual e ficar ainda mais bonitx e atraente. Se depender de charme e sensualidade, você vai se dar muito bem nas paqueras. Vai chamar tanta atenção que pode até ser difícil escolher um crush no meio do rebanho que você vai atrair. Na vida a dois, vai ajudar o par em tudo que puder. A intimidade promete pegar fogo. Desejos à flor da pele. Credo, que delícia!





Peixes - 20/02 a 20/03





Peixes, meu cristalzinho, trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção para você. Por isso, troque ideias com os colegas e siga o ditado que diz que várias cabeças pensam melhor do que uma. A fada sensata Vênus dá um rolê na sua Casa 5 e garante sorte e boa sintonia numa sociedade. Conte com amigos e parceiros para realizar seus projetos para o futuro. Mas atenta: a Lua treta com Netuno e por isso é melhor tomar seu paracetaloka direitinho e não levar tudo para o lado pessoal: separe trabalho e amizade e não se magoe por bobagens. Na paquera e no romance, os astros prometem boas surpresas. Use e abuse do seu charme e bom papo para conhecer e conquistar alguém especial. Namoro recente tem boas chances de evoluir rápido e ficar mais sério. Romance com amigx também tem tudo para dar certo e será bem intenso. Na vida a dois, Mercúrio vai facilitar o diálogo e você vai querer passar horas de papo com seu amor.





Por João Bidu