HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua está toda serelepe na sua Casa das Amizades e favorece o trabalho em equipe e as parcerias em geral. Você pode conseguir aliados ou o apoio de alguém para cumprir uma meta ou colocar em prática um projeto importante. Mas em quadratura com Urano, o astro recomenda que não empreste dinheiro e evite fechar negócios com amigos, pois pode pode fazer papel de trouxa e sair no prejuízo. Em casa, Mercúrio vai facilitar o diálogo e indica que você pode buscar conselhos de um parente sobre a sua carreira ou sobre algo muito desejado. Você também pode ter uma ideia bem criativa de algo para fazer em casa e melhorar de vida. O Sol no seu paraíso astral joga ainda mais luz no seu charme e garante sucesso absoluto nas paqueras. Romance com amigo(a) recebe bons estímulos. Sintonia deliciosa na vida a dois: aproveite para namorar!





Touro - 21/04 a 20/05





A fada sensata Lua está na sua Casa das Realizações e deixa você ainda mais ambiciosa, mas um aspecto tenso com Urano pode deixar você rebelde e sem paciência pra quem tá começando, especialmente ao lidar com autoridades. Aceite que nem tudo pode ser como você gostaria e seja flexível para contornar os obstáculos sem bater de frente com os outros. A família pode dar um bom suporte para seus projetos: conte com os parentes. Nosso reizinho Mercúrio vai reforçar o seu poder de comunicação e sugere que o diálogo será seu maior aliado, ainda mais se descobrir afinidades com quem quer convencer. Uma oposição de Mercúrio com Saturno na Casa do Conhecimento recomenda que faça cursos ou troque ideias com pessoas sábias e aprenda tudo que puder. Puxe papo nas paqueras e converse mais com quem ama. Valorize os pensamentos e planos em comum.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Seu signo é agitado e comunicativo por natureza e, com o Sol iluminando sua criatividade, você estará ainda mais empolgada, falante e convincente neste início de semana. É pra glorificar de pé, né non? Aproveite a ótima fase para abrir sua mente, investir nos estudos e no seu crescimento pessoal. Mas atenta: concentre-se em uma tarefa de cada vez, ok? Pode ter novidades em um assunto de Justiça ou concurso. Nosso reizinho Mercúrio está todo serelepe na sua Casa 2 e envia boas vibes para suas finanças: você terá boas ideias para aumentar seus ganhos e pode até receber uma grana que considerava perdida. Mas tenha cautela com os gastos, porque os boletos não perdoam. No amor, vai querer segurança e conversará muito com o crush para descobrir se vocês realmente combinam. Na união, os astros favorecem o diálogo e a compreensão mútua. Só não abuse das cobranças, valeu?





Câncer - 21/06 a 21/07





Eita! Segura o forninho, Câncer, porque a semana pode começar com algumas mudanças importantes para você, principalmente nas amizades e parcerias de trabalho. Confie na sua intuição para aprofundar suas relações mais importantes e romper os laços com gente falsiane que não merece a sua confiança. Além disso, atenta às oportunidades de ganhar dinheiro, pois o Sol brilha forte na sua Casa das Finanças e a fada sensata Lua sugere que a grana virá de onde menos espera. É pra glorificar de pé, hein?! Mercúrio em oposição com Saturno manda o papo reto e avisa que você pode ter uma boa oportunidade de conversar e acertar os ponteiros com alguém no final da tarde. Pode, inclusive, ser com a pessoa amada. Não perca a chance de resolver uma pendência, mas sem treta, ok? A Lua realça seu lado sensuellen e vai ser fácil atrair quem deseja, seja na paquera ou na vida a dois. Quem já tem par, mostre ao mozão o quanto ele é importante para você.





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, meu cristalzinho, unir-se aos colegas e somar forças por um objetivo comum será uma boa opção para você nesta segunda. Mas atenção: a Lua em quadratura com Urano manda o papo reto e avisa que você não deve pagar de doida e ser autoritária. Se tentar impor as suas vontades, pode acabar se envolvendo em conflitos desnecessários, então, tome seu paracetaloka direitinho e controle-se. Explore o brilho do Sol em Leão para mostrar a grandiosidade do seu signo: use a sua determinação para dar exemplo, estimular a cooperação e motivar os colegas. O céu pede atenção à saúde: respeite seus limites e não leve trabalho ou preocupações para casa. No amor, há boas chances de se envolver secretamente com um crush conhecido ou colega de trabalho. A Lua na Casa do Casamento promete ainda mais união e romantismo no romance. Trocar confidências vai renovar a confiança entre o casal.





Virgem - 23/08 a 22/09





Tá de parabéns, hein, Virgem? Você vai iniciar a semana cheia de energia, disciplina e força de vontade para encarar o trabalho. Mas uma quadratura entre a Lua e Urano indica que pode ser difícil aprender uma nova tarefa: priorize o que já sabe fazer e aproveite o pique para organizar melhor as tarefas de rotina. O Sol inferniza seu astral e aconselha a não assumir mais responsabilidades do que pode aguentar. Respeite seus limites e seus horários de descanso para não surtar e prejudicar a sua saúde. O fim da tarde será ótimo trocar ideias com os migxs, seja por telefone, por skype, pelo zoom ou pelo zap mesmo. Romance com alguém da turma também pode decolar e alegrar seu coração. Para quem já achou sua alma gêmea, Saturno retrógrado pede mais de romantismo e diversão. Que tal sair um pouco da rotina e passear com seu amor? Namorar e conversar será bem prazeroso.





Libra - 23/09 a 22/10





A fada sensata Lua está de rolê no seu paraíso astral e garante doses extras de entusiasmo, sorte e criatividade para você. Explore seu carisma para contagiar os colegas, deixar o trabalho mais descontraído e divertido. Sua alegria fará qualquer desafio ou obstáculo parecer pequeno e fácil de resolver. É pra glorificar de pé, viu?! Os astros também mandam avisar que você deve contar com a sorte, por isso, não deixe de fazer uma fezinha, mas evite apostar alto demais e fuja de negócios arriscados. Sorteios no Instagram são uma ótima pedida pra resolver esse impasse e pode se dar bem sem se arriscar muito. À tarde, uma oposição entre Saturno e Urano pode deixá-la dividida entre a carreira e a família. Ou talvez precise do apoio dos parentes para realizar um objetivo importante. Saiba dialogar, sem impor as suas opiniões. Vários astros vão realçar seu charme e sua popularidade nas paqueras. Terá facilidade para conhecer pessoas e para conquistar. Namoro com amigo(a) promete. A dois, a sintonia será invejável. Invista na seducência!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Eita! Quem trabalha com parentes pode enfrentar alguns conflitos neste começo de semana. Para não surtar, tente não levar os problemas para o lado pessoal. O Sol na Casa da Carreira vai ajudar você a se concentrar nos seus objetivos e a resolver os desafios com mais assertividade. Mire em suas metas mais ambiciosas e você que lute pelo que quer. No trabalho, pode pintar uma promoção ou boa oportunidade e a sua experiência fará toda a diferença: mostre o que sabe fazer. Mercúrio na Casa do Conhecimento também aconselha a agarrar qualquer chance de fazer cursos e se aperfeiçoar. Reserve um tempo para cuidar do visual e sentir-se ainda mais poderosa. Nas paqueras, você vai estar beeeem pop: aproveite e tente se soltar e conversar mais para conhecer melhor o crush. A dois, bom momento para revisar os planos e objetivos em comum: conversem.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua segue o baile em sua Casa da Comunicação e isso ajudará você a escolher as palavras certas para convencer as pessoas. Isso deve render bons acordos, ainda mais se você trabalha com comércio ou com atendimento ao público. É pra glorificar de pé, hein? Só precisa ter cuidado para não falar mais do que deve e causar fofocas ou mal-entendidos no emprego. Com o Sol na sua Casa do Conhecimento, cursos e concursos estão favorecidos: estude e aprenda com quem sabe para melhorar seu currículo e progredir na vida. Também vale dar aquela atualizada marota no Linkedin ou criar um, caso você ainda não tenha. Com as finanças, a ordem do dia é evitar gastos desnecessários, especialmente no final da tarde. Em outras palavras, nada de comprar pizza em plena segunda-feira se você tem uma alface verdinha sorrindo para você dentro da geladeira. Procure ter uma grana guardada para emergências. Papos descontraídos vão estimular as paqueras e podem ajudá-la a encontrar um crush bem parecido com você. Na união, invista na seducência e use palavras picantes para incendiar a intimidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, tudo indica que hoje os humilhados serão exaltados. É que o céu anuncia uma fase bem positiva para o seu bolso, por isso, fique ligada ao que acontece à sua volta. O Sol na Casa das Transformações pode ajudar você a transformar um desafio em oportunidade de sucesso, então, confie na sua intuição. Só não conte com o que ainda não recebeu e controle os gastos para não se enrolar e ter de buscar sua dignidade no lixo. O Sol também indica mudanças no campo sentimental: você pode aprofundar a união com quem ama ou romper de vez uma relação desgastada e insegura. Mas atenta: Mercúrio recomenda diálogo - converse muuuuito antes de tomar qualquer decisão e não se deixe levar pelo ciúme. A paquera pode surpreender, ainda mais se você abrir mão das exigências e apenas deixar rolar. Seus desejos estão à flor da pele e a temperatura promete subir muito entre quatro paredes! Credo, que delícia! Para esquentar ainda mais o clima, capriche na seducência!





Aquário - 21/01 a 19/02





Eita, Aquário! Lua e Urano se desentendem no céu e isso pode influenciar o seu relacionamento com os parentes mais chegados no período da manhã. Controle as suas reações para contornar qualquer desafio em casa sem brigar. Também vale respirar fundo para não tumultuar o grupo da família no WhatsApp e criar mais uma treta. No trabalho, o Sol reina todo pimpão na Casa das Parcerias e promete facilitar o trabalho em equipe e a cooperação entre os colegas. Somem forças e lutem juntos para agilizar o serviço e cumprir as metas em comum. A fase também é promissora para quem planeja iniciar uma parceria ou sociedade com alguém de confiança: aposte na união que vai dar bom. A saúde pode exigir mais atenção no fim do dia: evite levar serviço para casa e descanse para repor as energias. Bom momento para iniciar um romance. Se for com colega, talvez deva manter a relação em segredo por enquanto. Quem já tem par, a vida a dois está protegida e iluminada, é só aproveitar!





Peixes - 20/02 a 20/03





O Sol brilha todo serelepe na sua Casa do Trabalho e garante disposição de sobra para você encarar o serviço e os desafios da semana. Espante a preguiça, arregace as mangas e mostre do que é capaz. Mas atenta porque o dia hoje não será perfeito sem defeitos, não. A Lua treta com Urano e recomenda atenção para não se envolver em fofocas, intrigas e mentiras. Cuidado com o que vai dizer para não cair nas garras de gente trapaceira e falsiane. Mantenha a discrição e não comente seus planos com ninguém se não quiser fazer papel de trouxa. No amor, Mercúrio começa um rolê pelo seu paraíso astral e anuncia uma fase de surpresas. Pode pintar um clima de romance com alguém da turma ou do trabalho: converse para saber se os dois estão mesmo em sintonia. Na vida a dois, esclareça as dúvidas para fortalecer a confiança e o companheirismo. Mercúrio vai facilitar o diálogo: abra o seu coração para quem ama.





Por João Bidu