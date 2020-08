Homem é assassinado a pauladas e a facadas; um suspeito é preso

A mãe do rapaz, identificada apenas como Andreia, sofreu várias agressões

Indígena foi assassinado a facadas e a pauladas entre a madruga e a manhã deste sábado ©Adilson Domingos

O indígena Jecson Ortiz Benitez, 19 anos, foi assassinado a facadas e pauladas entre a madrugada e a manhã deste sábado (8) em Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu próximo à rotatória que dá acesso a Aldeia Jaguapiru, às margens da MS-156.





A mãe do rapaz, identificada apenas como Andreia, sofreu várias agressões. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da mulher. Uma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no crime, mas, ainda não teve o nome divulgado. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para fazer os levantamentos de praxe. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.





