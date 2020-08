Gestão de pessoas e de finanças é primordial para superar instabilidades econômicas e manter o ritmo produtivo em propriedades rurais

Capacitações oferecidas pelo Senar/MS fazem a diferença no desempenho administrativo e produtivo no campo.

Em momentos de instabilidade econômica, como este causado pela pandemia da Covid-19, é essencial que produtores rurais adotem práticas sobre gestão de pessoas e finanças para manter o ritmo de suas propriedades. Atento a essa necessidade, o Senar/MS oferece uma gama de capacitações que podem fazer a diferença no mercado e na vida de muita gente, como na do aluno Wellington Andrade, personagem do “Senar/MS - Transformando Vidas”, desta semana.





Morador de Campo Grande, Wellington Andrade está prestes a se formar no Curso Técnico em Agropecuária, oferecido no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte. Entretanto, já está empregado e aplicando seus conhecimentos administrativos e sobre gestão de pessoas em uma grande empresa da capital.





“No curso existe um foco muito grande na gestão das propriedades rurais. Muitas vezes o contratante não visa só um técnico, e sim um gestor como um todo. Temos uma grade curricular com diversas matérias com essa ênfase na parte empresarial e técnica”, comenta.





Ele avalia que a atenção aos números, às finanças e à evolução de uma propriedade são pontos essenciais na formação de um profissional. “É preciso saber analisar as situações; prováveis cenários que aquele produtor pode encontrar, as dificuldades, desde uma intempérie climática até uma mudança brusca na economia, como esta provocada pela pandemia. É importante você prever e tentar gerenciar essas atividades de acordo com a necessidade de cada empresa ou propriedade”, afirma.





“Hoje, eu lidero três equipes e utilizo todo o conhecimento adquirido. O Senar foi um divisor de águas na minha vida, pois prepara o aluno e prepara o produtor rural. Então, é possível sair pronto para trabalhar em várias áreas. Quando você chega em uma propriedade e diz que é aluno do Centro de Excelência, as pessoas esperam um algo a mais de você, esperam que você faça a diferença naquela propriedade”, finaliza Wellington.





Por: Leandro Abreu e Anahi Gurgel