Gerente preso em ação contra pedofilia terá de pagar fiança de 10,4 mil

Homem de 52 anos, um dos cinco presos nesta quarta-feira (12) na segunda fase da operação Deep Caught deflagrada pela Polícia Civil em Mato Grosso do Sul, terá de pagar fiança de dez salários mínimos, ou R$ 10.450,00, para poder aguardar o processo em liberdade.





Gerente de uma empresa do agronegócio, ele foi preso em Caarapó, a 283 km de Campo Grande, após os policiais encontrarem material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Os arquivos estavam no notebook e no celular do executivo.





Os outros alvos dos mandados de busca foram presos em Campo Grande (dois), Nova Andradina e Dourados. Outro alvo em Dourados não foi encontrado, segundo policiais locais.





Conforme o delegado de Caarapó, Anézio Rosa, as buscas foram feitas na casa do administrador, alvo de investigação por manter material pornográfico infantil. Os policiais também estiveram na empresa, onde aprenderam o computador usado pelo gerente no local de trabalho.





Na delegacia, ele foi autuado em flagrante com base no artigo 241 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), por adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena é reclusão um a quatro anos, além de multa.





O nome da operação refere-se ao trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil no ambiente da “deep web”, como é chamada a parte obscura da internet, onde costumam atuar os criminosos. A expressão em inglês equivale a algo buscado na profundeza.





