Fusca se parte ao meio ao bater em guard rail e 5 pessoas ficam feridas na BR-262

Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital

Vítimas foram levadas para hospital ©O Pantaneiro

Cinco pessoas ficaram feridas durante a madrugada desta quarta-feira (12) em um acidente na BR-262 em Anastácio a 134 quilômetros de Campo Grande. O Fusca em que elas estavam se partiu ao meio com a batida.





O carro em que as vítimas estavam acabou batendo contra um guard rail em cima da ponte, no rio Dois Irmãos do Buriti. Com o impacto da batida, o Fusca começou a se despedaçar no meio da estrada. Informações do site O Pantaneiro é de que o motorista estava em alta velocidade.





O carro ficou completamente destruído. O motorista foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros desorientado. Os outros quatro ocupantes estavam dormindo no momento da batida. Todos foram levados para o hospital de Aquidauana.











Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo