Ex-lutador de MMA é executados a tiros de pistola 9 milímetros em MS

Wagner Hematoma foi morto na frente de amigos e familiares, em Ponta Porã; o ex-lutador ainda disse "Por que?" ao assassino

O ex-lutador de MMA, Wagner Hematoma, assassinado a tiros de pistola 9 milímetros ©REPRODUÇÃO

O ex-lutador de MMA Wagner Carvalho Franco, 34 anos, conhecido como “Hematoma” foi assassinado a tiros, ontem à noite, em Ponta Porã, a 316 quilômetros de Campo Grande. Ele estava com a esposa e amigos em frente a uma casa quando um homem se aproximou e atirou pelo menos 12 vezes.





O crime aconteceu às 21h40, conforme registrado na 1ºDP (Delegacia de Polícia Civil) de Ponta Porã. Consta que Wagner estava em frente de uma confraternização, na Avenida Brasil, esquina com rua Epitácio Pessoa com várias pessoas.





No relato das testemunhas conta que um homem de capacete se aproximou e atirou várias vezes na direção de Wagner, que morreu no local. A esposa dele foi ferida na coxa esquerda.





No local do crime, a perícia recolheu 12 cápsulas de pistola 9 milímetros e uma munição do mesmo calibre intacta. Não consta a informação de quantos tiros atingiram o ex-lutador.





No hospital, a esposa de Wagner relatou aos policiais que não sabia se Hematoma estava sofrendo algum tipo de ameaça, mas contou que ele já foi lutador de MMA, tinha desafetos por conta das disputas e foi testemunha de dois homicídios.





A mulher se recordou que ouviu o marido falar “Por que?” ao ser atingido pelos disparos.





A Polícia Civil ainda terá acesso a imagens feitas pelas câmeras de segurança de estabelecimento comercial próximo.





Por: Silvia Frias