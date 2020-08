Empresas próximas ao Sebrae vão receber orientações sobre protocolos de segurança

Em nova etapa da ação Eu Fui Orientado em Campo Grande, expectativa é atender 1 mil micro e pequenas empresas

Cada estabelecimento visitado pelo agente Sebrae receberá selo Eu Fui Orientado, demonstrando compromisso com a segurança

A partir desta segunda-feira (10), o Sebrae/MS inicia uma nova etapa da ação Eu Fui Orientado em Campo Grande. Agora, os agentes vão levar as orientações sobre os protocolos de segurança para as micro e pequenas empresas localizadas no entorno da instituição, que fica na Avenida Mato Grosso, nº 1661. O atendimento é gratuito.





O trajeto inclui os bairros Cruzeiro, Jardim dos Estados e parte do Cabreúva e Santa Fé. Segundo estimativa do portal Data Sebrae, a região possui 2,4 mil empresas, e deste número, a meta é atender gratuitamente 1 mil pequenos negócios até o dia 31 de agosto. Cada estabelecimento visitado receberá o selo Eu Fui Orientado, demonstrando o compromisso com a segurança.





Para a gerente da Unidade de Relacionamento e Experiência do Cliente do Sebrae/MS, Neire Colman, esta é mais uma forma de apoiar o empreendedor. “Decidimos visitar as empresas do entorno, levando orientação sobre os protocolos de Biossegurança, Gestão Empresarial e a entrega do selo Eu fui Orientado. Essa é uma forma de estarmos ao lado das empresas, mesmo com o prédio fechado para os atendimentos presenciais”, destacou.





Apesar das unidades do Sebrae no estado estarem fechadas, como medida de segurança devido à pandemia de novo coronavírus (Covid-19), o atendimento segue por meio dos canais remotos. A instituição também tem procurado os empreendedores, para verificar se precisam de algum tipo de serviço ou orientação.





“O Sebrae está atendendo a todas as solicitações de forma remota, sejam elas informações sobre abertura de empresa, gestão, mercado, mídias sociais. O cliente pode entrar em contato via WhatsApp, Central de Atendimento, canais das mídias sociais, ou no nosso portal. Também estamos no atendimento remoto de uma forma ativa, ligando para os clientes para saber se precisam de algo”, complementa a gerente Neire Colman.





Saiba mais





Com a baixa adesão dos bairros às medidas de biossegurança, o Sebrae iniciou em julho um mutirão de visitas gratuitas aos pequenos negócios, levando orientações sobre os protocolos de segurança. Em Campo Grande, até o momento, os atendimentos foram feitos nas regiões do Tiradentes, Universitário, Moreninhas e Aero Rancho.





Em todo o estado, a meta é atingir 19 mil micro e pequenas empresas, para apoiá-las no funcionamento correto e seguro das atividades durante a pandemia. A ação visa ainda evitar que o poder público adote mais medidas restritivas ao comércio, por meio da conscientização dos empresários.





Os interessados em adotar os protocolos de segurança, mas que possuem dúvidas, podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta, uma parceria do Sebrae/MS com o Sesi/MS e Senac/MS. As inscrições são feitas no site: orienta.ms.sebrae.com.br . Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.