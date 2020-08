EMPREGOS| JBS oferece mais de 600 vagas em MS

Dourados, Caarapó e Campo Grande ofertam o maior número de oportunidades em áreas operacionais e administrativas

A JBS anuncia a abertura de mais de 600 novas vagas de emprego em suas unidades de Campo Grande, Caarapó, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Terenos, em Mato Grosso do Sul. Somente neste ano, a Companhia já realizou mais de duas mil contratações no estado.





As oportunidades são para as áreas operacionais e administrativas e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferecerá capacitação técnica para cada função. Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a planta de interesse para checar a documentação necessária e agendar a entrevista.





SERVIÇO – UNIDADES JBS





● Campo Grande – (67) 2107-2500 / (67) 4009-7518





● Caarapó – (67) 3498-1423





● Dourados (Seara) – (67) 3411-2047





● Naviraí – (67) 3409-6753 / (67) 3409-6765





● Nova Andradina – (67) 3449-2205 / (67) 3449-2278





● Terenos – (67) 4009-7554





No total, a JBS abriu 5,2 mil novas vagas de emprego em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. As oportunidades são, em geral, para as atividades de corte, abate e desossa de carnes de bovinos, aves e suínos. Também há posições disponíveis nos Centros de Distribuição, lojas, incubadoras de aves e nas fábricas de ração da empresa em várias regiões.





Sobre a JBS





A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com uma plataforma global de produção diversificada por geografia e por tipos de proteína. A Companhia conta com mais de 240 mil colaboradores, em unidades de produção ou escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros – no Brasil são mais de 130 mil colaboradores, sendo a empresa uma das maiores empregadoras privadas do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, Gold’n Plump, entre outras. São mais de 275 mil clientes atendidos em todo o mundo, de 190 nacionalidades. Com foco em inovação, essa diretriz se reflete também na gestão de negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A Companhia conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor. Por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados e dados públicos oficiais, a JBS monitora seus fornecedores de forma permanente. As melhores práticas de Bem-Estar Animal guardam estreita relação com o sucesso das operações da JBS, que trata o tema com extremo rigor e tem investido cada vez mais no aprimoramento de ações que sigam as melhores práticas de mercado.