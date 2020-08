EMPREGOS| Concursos públicos oferecem vagas em MS com salários de até R$ 12,4 mil

Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade

Concursos públicos e processos seletivos estão com vagas abertas em Mato Grosso do Sul. Os salários iniciais podem chegar a R$ 12,4 mil, dependendo da função desejada. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. A novidade é o concurso da Polícia Federal que foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Veja, abaixo, as ofertas.





Polícia Federal





Ao lado do diretor-executivo da instituição, Rolando Alexandre de Souza, o presidente afirmou que, após conversa com os ministros da Economia e da Justiça e Segurança Pública, ficou autorizada a realização do certame. Serão 2 mil vagas para a Policial Federal. A previsão é de que o edital seja publicado em dezembro deste ano. As oportunidades serão para agente, delegado, escrivão e agente administrativo.





São Gabriel do Oeste





Saee - (Serviço Autônomo de Água Esgoto do Município de São Gabriel do Oeste) anuncia a realização de um novo processo seletivo de cadastro reserva para o cargo de coletor de resíduos. Dentre as funções a serem exercidas pelo profissional contratado. Os interessados podem se inscrever entre os dias 26 e 27 de agosto, na sede administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto,na Rua Minas Gerais, nº 855, Centro. O atendimento é das 7h às 13h.





Uems





Uems - Inscrições de processo seletivo da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) para contratar professores de aulas temporárias e cadastro reserva se encerram nesta segunda-feira (24). A oportunidade é para a área de Língua Brasileira de Sinais - Libras. É necessário que os candidatos tenham graduação em letras/libras ou graduação em qualquer área do conhecimento com avaliação do Prolibras ou graduação em qualquer área do conhecimento com pós-graduação em Libras. O salário varia de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87. Veja aqui o edital .





Bandeirantes





Prefeitura - A Prefeitura Municipal de Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande, está com inscrições abertas de concurso para preencher 126 vagas. Os salários variam de R$ 1.065,75 a R$ 12,4 mil com a carga horária de 20 a 40 horas semanais. As inscrições terminam no dia 20 de setembro e devem ser realizadas pelo site da Fapec. A prova está prevista para o dia 4 de outubro. Em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e das recomendações pelo Governo Estadual, as provas escritas podem ser suspensas e, posteriormente, reagendadas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Veja aqui o edital .





CRP





CRP - O Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região do Estado de Mato Grosso do Sul prorrogou até o dia 10 de setembro o período de inscrições de concurso público para contratar profissionais de ensino médio e de nível superior. A realização da prova objetiva também foi alterada e agora está prevista para o dia 8 de novembro. O certame busca preencher vaga imediata, além de formação de cadastro reserva nos cargos de auxiliar administrativo de secretaria; assessor técnico a comissão de ética; assessoria técnica e agente de orientação e fiscalização. Os salários variam de R$ 1.737,19 e R$ 3.152,90. Veja aqui o edital .





Por: Viviane Oliveira