Eleições 2020: PT decide nome de vice na Capital – Dilma, Mercadante e Patrus Ananias participam de reunião virtual no lançamento de programa de governo

Hoje às 15h, as mulheres farão a entrega da carta em defesa da vaga da vice para o presidente do PT, Agamenon do Prado - Rua das Garças, 2.320





Com cerca de 15 mil filiados em Campo Grande, o Partido dos Trabalhadores tem na Capital como pré-candidato a prefeito o deputado estadual, psicólogo, professor e escritor Pedro Kemp.





No sábado (22) e na terça-feira (25), o partido prepara encontros virtuais, por conta do distanciamento social como prevenção ao Covid-19, quando vai discutir a conjuntura política nacional e decidir o nome para a vice-candidatura. As mulheres do PT são hoje quase a metade dos nomes das pré-candidaturas à Câmara Municipal. São 21 mulheres e 22 homens pré-candidatos.





Kemp defende que a vice-candidatura seja ocupada por uma das companheiras de sigla partidária. “O partido defende a participação efetiva das mulheres na política, com igualdade de direitos e responsabilidades que os homens. As mulheres são a maioria dos eleitores de Campo Grande. Nosso partido é democrático e vamos definir na votação”, diz Kemp.





Uma carta (anexo) das mulheres petistas reivindica a vice. Os nomes cogitados são da professora da UEMS, Bartolina Catanante, a ex-secretária estadual de Assistência Social do Governo Zeca, Eloísa Castro Berro, a advogada, Gisele Marques e a professora da ADUFMS Mariuza Aparecida Camillo Guimarães. O deputado estadual Cabo Almi defende a participação do seu filho, o empresário Flávio Pereira Moura no pleito como vice.





Chegou a ser cogitado também o nome da coordenadora do Fórum Estadual das entidades do Movimento Negro de MS, Romilda Pizani.





Confira a programação do Partido dos Trabalhadores:





Sábado – 22 de agosto





Reunião pela plataforma Zoom às 9h horas para os filiados do PT.





Participação



Deputado Federal Vander Loubet

Deputado Estadual Pedro Kemp

Deputado Estadual Cabo Almi

Deputado federal do Ceará José Guimarães, coordenador geral do Grupo de Trabalho Eleitoral de 2020

Camila Moreno, diretório nacional do PT

9h – Conjuntura nacional em pauta





14h – Escolha do nome para a pré-candidatura ao cargo de vice na Prefeitura de Campo Grande.





Terça-feira - 25 de agosto





18h





Lançamento do programa de governo pelo Facebook PedroKempOficial e pt13campogrande





Participação



Ex-presidenta Dilma Rousseff

Ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante

Ex-prefeito de Belo Horizonte, deputado federal Patrus Ananias





ASSECOM