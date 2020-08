Dourados é tratada com prestigio na Segurança, enaltece Barbosinha

O deputado Barbosinha (DEM) comemorou, nesta sexta-feira (7), a forte presença do Governo do Estado no setor de Segurança Pública do Município. Ele participou da entrega oficial das oito novas viaturas que reforçam o efetivo da PM (Polícia Militar) e cumprimentou o comandante Emerson Almeida pelas ações realizadas nesse sentido.





“Dourados faz parte dessa história, quando celebra hoje mais uma conquista em termos de reforço operacional. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a melhor do Brasil, também sente esses efeitos em Dourados, onde o tenente coronel Almeida lança um programa arrojado de prevenção e combate à criminalidade”, destacou o deputado.





Barbosinha representou a Assembleia Legislativa do Estado no lançamento do programa ‘Dourados + Forte’ anunciado pelo comandante do 3º. Batalhão da PM local, e lembrou de quando foi secretário estadual de Segurança Pública e comandou o mais ousado programa de aparelhamento e de políticas do setor com o programa “MS Mais Seguro”.





“A forte presença policial nas ruas e o compromisso do governador Reinaldo [Azambuja] e do secretário Carlinhos [Antônio Carlos Videira] com Dourados é resultado do trabalho articulado da nossa bancada na Assembleia e vem premiar o Município com um novo efetivo, de viaturas mais robustas, aparelhadas para essa ação de prevenção e cuidados com a nossa cidade”, concluiu Barbosinha.





O Governo do Estado recentemente fez entrega de veículos e motocicletas para a segurança pública dos 79 municípios sul-mato-grossenses. Dourados foi contemplada com 8 viaturas para a Polícia Militar; 4 motocicletas, sendo duas para a PM e duas para os Bombeiros e ainda tem a garantia de receber uma ambulância de regaste para atender o Corpo de Bombeiros Militar da cidade.





Os equipamentos foram solicitados pelo deputado Barbosinha que apresentou, nas últimas sessões, indicações na Assembleia Legislativa encaminhadas ao governador e ao secretário da Sejusp.

Por: Luciana Bomfim