Domingo será de baixa umidade do ar e termômetros de até 41ºC em MS

Céu claro a parcialmente nublado deve predominar em todas as regiões do Estado





A previsão para este domingo (30) é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A umidade do ar deve ficar em baixa e os termômetros podem chegar aos 41ºC.





De acordo com o Cemtec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), a temperatura máxima prevista para Campo Grande é de 37ºC. Na região sul do Estado, os termômetros pode chegar aos 32ºC em Sete Quedas, 34ºC em Ivinhema e 35ºC em Dourados.





Em Jardim e Porto Murtinho a máxima do dia é de 39ºC e 37ºC, respectivamente. Aquidauana, Miranda, Coxim e Corumbá terão dia quente, com máxima de 41ºC.





Na região leste do Estado, Chapadão do Sul e Três Lagoas terão máxima de 38ºC. Em Água Clara a temperatura pode chegar aos 40ºC.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para baixa umidade do ar, podendo chegar aos 12%, em grande parte do Estado. O aviso é válido até o final da tarde.





Por Gabriel Neris