Dois morrem carbonizados após carro capotar e colidir em caminhão na BR-158

Homem e uma jovem foram vítimas do acidente

Vítimas morreram carbonizadas ©JP News Amosio Moraes do Nascimento, de 39 anos, e Carla Maria dos Santos Santana, de 18 anos, foram vítimas de um acidente na Rodovia BR-158 no sábado (15). O carro em que eles estavam capotou, colidiu contra um caminhão e pegou fogo nas proximidades de Paranaíba, 407 quilômetros distante de Campo Grande. Santos





Segundo as informações da polícia, Amosio e Carla estavam no Voyage cinza, quando o motorista teria perdido o controle da direção. Assim, o veículo colidiu contra o guard rail e capotou várias vezes, ainda atingindo a frente do caminhão Mercedes-Benz.





Ainda após a colisão, o carro parou nas margens da pista e pegou fogo, sendo que os ocupantes morreram carbonizados. Também foi apurado que Amosio era funcionário em um frigorífico da cidade e Carla só foi identificada horas depois. Com isso, o caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.





Fonte: Midiamax Por: Renata Portela