Deputado Felipe Orro libera mais R$ 240 mil para Educação de Aquidauana e Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro confirmou com o governo do Estado a liberação de mais seis emendas parlamentares de sua autoria depositadas na conta de duas escolas estaduais em Aquidauana e quatro em Anastácio. Os investimentos são do pacote de emendas de 2019 e somam R$ 240 mil, repartidos em R$ 40 mil para cada instituição educacional. “Agradeço ao governo pela liberação destes recursos que chegam em boa hora para manutenção destas importantes escolas”, comemora Felipe.





No início de julho, Felipe Orro anunciou o pagamento de outras seis emendas aos municípios de Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. “A prioridade no momento é minimizar os impactos negativos da pandemia na Saúde e Educação”, reitera Felipe.





Este ano já são seis escolas de Aquidauana beneficiadas com recursos provenientes de emendas destinadas pelo deputado: Dóris Mendes Trindade, Antônio Salústio Areias, Cândido Mariano, Marechal Deodoro da Fonseca, Coronel José Alves Ribeiro e Felipe Orro. Já em Anastácio foram cincos escolas contempladas: Maria Corrêa Dias, Carlos Drummond, Escola Indígena Guilhermina da Silva, Romalino Alves Albres e Deputado Carlos Souza Medeiros.





Os gestores educacionais pedem, sobretudo neste momento da pandemia, por equipamentos e materiais que possam auxiliar nas tarefas e atividades remotas proporcionadas aos alunos. Entre os objetos estão computadores, freezer, bebedouros, projetores multimídias, data show, lousas de vidro, condicionadores de ar, caixa de som com microfone, entre outros.





Outras Emendas





Entre as emendas de 2019 pagas pelo governo, Felipe Orro destacou o município de Dois Irmãos do Buriti que recebeu recursos estaduais de sua autoria através do Fundo Municipal de Saúde. O montante recebido pela Prefeitura foi R$ 40 mil para à aquisição de um veículo zero km, que atenderá às demandas da Secretaria de Saúde.





ASSECOM