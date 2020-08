Deputado Barbosinha pede a Tereza Cristina recursos para construir uma Ceasa em Dourados

Barbosinha no último encontro com a ministra apresentando as demandas de Dourados ©ARQUIVO

O deputado Barbosinha (DEM-MS) solicitou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina (DEM-MS) auxílio para que Dourados obtenha recursos para a construção de uma unidade da CEASA (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).





Além disso, o deputado encaminhou o pedido às autoridades estaduais como o governador, Reinaldo Azambuja; o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Elias Verruck e a toda bancada federal de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.





A indicação atende aos anseios da classe produtora, que solicitou a intermediação do parlamentar, para a viabilização de recursos federais para construir a unidade.





Segundo informações obtidas por Barbosinha, dos próprios produtores da região, a Prefeitura doou para o Governo do Estado uma área de 41.229 m², próxima ao trevo de acesso ao município de Fátima do Sul, destinada a construção de uma Central de Abastecimento.





De acordo com a Prefeitura de Dourados, o projeto foi orçado em R$ 5 milhões.





Barbosinha lembrou que Dourados é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, com mais de 200 mil habitantes, composta atualmente por oito distritos e concentra grande parte da produção agrícola do Estado.





“A construção de uma unidade da Ceasa em Dourados resolveria o problema da baixa produção de hortifruti por pequenos produtores da região e serviria de incentivo aos nossos produtores. Este espaço próprio facilitaria a comercialização”, justificou o parlamentar douradense.





A medida em questão, além de contribuir para o crescimento e desenvolvimento do município, beneficiaria produtores rurais de aproximadamente 38 municípios que compõem a Região da Grande Dourados.





ASSECOM