Deputado Barbosinha pede melhorias de infraestrutura nas delegacias de Dourados

O deputado Barbosinha (DEM-MS) começou o segundo semestre legislativo pedindo ao Governo do Estado recursos para reformar, ampliar e adequar as instalações da Delegacia Regional de Dourados, da 1ª e 2ª Delegacias de Polícia Civil de Dourados, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados - DEPAC e da Unidade Regional de Perícia e Identificação de Dourados - URPI.





Barbosinha destacou a importância do trabalho da segurança pública para a população douradense ao justificar a necessidade de melhorias na estrutura de cada unidade. “Nossos policiais e todos os agentes que atuam na segurança pública precisam de um bom ambiente de trabalho, condizente com a necessidade da instituição, o que irá refletir na melhora da qualidade do atendimento dos nossos cidadãos”, afirmou o parlamentar.





O deputado lembrou que além de investir no treinamento de policiais e armamento, é fundamental que a administração pública invista em infraestrutura.





A proposição, encaminhada ao Governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira; atende aos anseios da população douradense. “Investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, na área de segurança pública, contribuem para a melhora na segurança da população e na diminuição dos índices de criminalidade”, justificou o deputado.





Por: Luciana Bomfim