Deputado Antônio Vaz prestigia evento junto com Bolsonaro em Corumbá

Na manhã desta terça-feira (18), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), prestigiou a inauguração da Estação de Radar na cidade de Corumbá. Onde o Presidente Jair Bolsonaro visitou pela primeira vez.





A Estação de Radar fica localizada dentro do Aeroporto de Corumbá, o evento teve o apoio do Governo Federal. Com objetivo de proporcionar melhorias para o município e gerar empregos para toda população.





“É uma honra poder participar desse evento ao lado do presidente, o povo do Mato Grosso do Sul agradece o apoio do Bolsonaro, com essa obra o turismo do município terá grandes oportunidades” comentou Vaz.





