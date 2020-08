Delegada assume Dracco e centralizará casos de corrupção e lavagem de dinheiro em MS

Ana Cláudia Medina assume Dracco, criado por Reinaldo Azambuja após pressão política

Delegada Ana Cláudia Medina ©Henrique Arakaki Quase no fim do prazo, e após pressão política, o Governo de MS oficializou nesta quinta-feira (13) a criação de uma unidade policial voltada para o combate à corrupção. O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) será vinculado à Polícia Civil e chefiado pela delegada Ana Cláudia Medina.





O novo departamento também cuidará da Seção de Operações Aéreas da Polícia Civil e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro.





Além disso, a promessa é de que sejam nomeados diretores e coordenadores para seções de Análise Criminal e Operações e de Assessoramento Especializado, Tecnologia Cibernética e Telemática no Dracco.





Desta forma, Ana Cláudia Medina aposta que o Dracco se consolide rapidamente e espera crescimento. “Nós vamos fazer um trabalho especializado de repressão qualificada”, explica a nova diretora.





Medina foi titular da Deco (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado) e ganhou notoriedade em ações contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o tráfico de drogas em aeronaves na região de fronteira.





De acordo com o Delegado-Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, Medina foi escolhida pela experiência. “A Ana Cláudia tem uma experiência com a investigação do crime organizado, tem curso de combate à corrupção e foi promovida recentemente à classe especial”.





Dracco só veio após pressão





No entanto, ainda não há informações oficiais sobre o que realmente será destinado de recursos humanos e estrutura para o Dracco. Reinaldo Azambuja foi acusado pela senadora Soraya Tronicke (PSL) de ‘enrolar’ a criação e correr risco de perder verbas específicas do Ministério da Justiça.









Fonte: Midiamax Por: Renan Nucci