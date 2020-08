COVID-19: Deputado apela ao MPF para que Médicos Sem Fronteira possam atender indígenas

©Facebook/Alcery Marques

O deputado estadual Felipe Orro protocolou na tarde desta quarta-feira (19), ofício pedindo a intervenção do Ministério Público Federal (MPF) para liberação da equipe dos Médicos Sem Fronteira (MSF) em terras indígenas, impedida de entrar nas aldeias de Aquidauana e Anastácio. A negativa aos profissionais de saúde dificulta na ajuda aos índios, no combate e enfrentamento ao novo coronavírus na região. “Nossa luta agora é somar esforços e parcerias para levar atendimento médico aos nossos irmãos indígenas. Qual a intenção de impedir ajuda no combate à Covid-19?”, questiona o deputado.





A informação é de que o secretário nacional da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), Robson Santos da Silva, não está permitindo a entrada da equipe no distrito de Taunay, mesmo diante de um número assustador de contaminados na região. Somente em Aquidauana, já são mais de 1.138 casos de Covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.





Conforme o plano de trabalho apresentado pelo Médicos sem Fronteira, uma equipe volante realizaria trabalho nas comunidades indígenas na região de Aquidauana durante quatro semanas, fornecendo assistência médica direta aos pacientes bem como triagem para Covid-19, cuidados primários de saúde, monitoramento de casos suspeitos da doença, capacitação e suporte técnico para as equipes do DSEI.





Também estão previstas medidas de controle, prevenção de infecção com o aprimoramento do acesso à água potável e saneamento básico, e promoção da saúde mental para funcionários do DSEI, afetados com a pandemia.





Para isso, foi designada uma equipe formada por 1 médico (a), 2 enfermeiros (as), 1 promotor (a) de saúde, 1 funcionário (a) de saneamento básico e 1 psicólogo (a), dividida entre local fixo e visitas domiciliares, com base na necessidade de aldeia individual e coordenação com a equipe do DSEI.





A clínica móvel do MSF será realizada em um local central em cada aldeia ou para cada grupo de aldeias, dando suporte também para as equipes da UBS Bananal e Escola.





Além dos atendimentos médicos e das atividades conjuntas, as equipes de profissionais terão a missão de providenciar análises e estudos para identificar necessidades relacionadas ao controle da Covid-19, prevenção de doenças, aumentar e melhorar a oferta de água, saneamentos e implementação de recursos que minimizem os riscos às comunidades e equipes de saúde.





ASSECOM