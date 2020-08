Coordenador do GTE recebe pré-candidato a prefeito de Antônio João

O deputado Cabo Almi (PT), coordenador do GTE, Grupo de Trabalho Eleitoral para as eleições municipais, onde o Partido dos Trabalhadores disputa com candidatura própria ou em coligação nos municípios do Mato Grosso do Sul, recebeu hoje (28), a visita do Eberson Rodrigues Moreira (Tico), presidente municipal do PT da cidade de Antônio João, com ele, o pré-candidato a prefeito Joel aparecido Barbosa Pereira, popularmente conhecido por professor Cido.





Segundo o professor Cido, tudo está sendo encaminhado para se fazer uma grande disputa eleitoral. Vamos de chapa pura para o executivo, contamos com uma excelente chapa de pré-candidatos a vereadores. A cidade de Antônio João já foi governada pelo PT e grande parte da população gostaria de reviver outras administrações petistas, isso nos motiva muito, assegura o professor Cido.





O Município de Antônio João é vocacionado para o setor agropecuário e agricultura familiar, visto que a sua economia gira em torno da produção de carne, grãos, frutas e hortaliças, por isso vamos priorizar estes setores que são de fundamental importância para o abastecimento. Vamos melhorar as estradas vicinais, além do cuidado especial com a educação, o transporte e saúde para a população, são considerações preliminares do professor Cido, pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores.





O deputado Cabo Almi assegura que o professor Cido reúne todas as condições de fazer uma grande disputa e sair vitorioso com uma chapa de candidatos e candidatas a vereadores de boa reputação e qualidade para compor o legislativo municipal, permitindo uma boa administração do futuro prefeito de Antônio João.





ASSECOM