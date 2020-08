CAPITAL| Para evitar bloqueio, prefeitura pode decretar lei seca em Campo Grande

Decreto deve sair nas próximas horas e também prevê a proibição do consumo de bebida alcoólica nos locais de venda e locais públicos de Campo Grande.

Reunião entre prefeitura e defensoria termina com continuidade do toque de recolher às 21 horas e blitzes

A reunião entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Defensoria Pública, nesta terça-feira (11), encerrou há pouco com a definição da continuidade do toque de recolher às 21 horas (de MS) e blitzes pela cidade, com foco em motoristas bêbados e que estejam trafegando sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O decreto deve sair nas próximas horas.





"O toque de recolher está vigente até a próxima segunda-feira. A única coisa nova é a proibição do consumo de bebida alcoólica nos locais de venda e locais públicos também, principalmente porque tem gente que compra e vai beber no carro, na praça ou nas proximidades", afirmou o procurador-geral do município, Alexandro Ávalo.





Diante aos dados colhidos neste próximo fim de semana, Ávalos fala que serão feitas novas reuniões para discutir. "Teremos a participação do Ministério Público, defensoria e outros envolvidos. É algo que estamos fazendo rotineiramente, avaliando sempre estes dados", disse o procurador.







Por Graziela Rezende