Caminhão boiadeiro sai da pista e fica destruído após bater em árvore na MS-395

Acidente ocorreu nesta tarde entre Anaurilândia e Bataguassu

Caminhão ficou destruído após bater em árvore às margens de rodovia ©José Almir Portela/Nova News

Caminhão boiadeiro ficou completamente destruído após colidir contra uma árvore nesta tarde, na MS-395, em Anaurilândia, cidade distante a 371 quilômetros de Campo Grande.





O motorista seguia no veículo modelo Chevrolet D40 no trecho entre Anaurilândia e Bataguassu, quando perdeu o controle da direção do caminhão, saiu da pista e bateu numa árvore às margens da rodovia.





Com a batida, o caminhão ficou completamente destruído. Segundo o Nova News, o veículo não estava transportando animais.





O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motorista já havia sido socorrido por testemunhas e levado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus. As causas do acidente serão investigadas.





Por Kerolyn Araújo