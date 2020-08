Bolão com 12 cotas acerta a Quina na Mega-Sena e fatura R$ 91,5 mil em Campo Grande

Se divididas por igual, cada cota leva R$ 7,6 mil do prêmio ganho

Bolão para a Mega-Sena feito na Lotérica "Bolão da Sorte", em Campo Grande, de fato, parece que deu sorte a aposta com 12 cotas, que faturou R$ 91.550,04 na Quina do último sorteio realizado ontem (8). Os números sorteados no Concurso 2.287 foram 02, 04, 06, 29, 41 e 56.





Das 39 apostas contempladas na Quina em todo o Brasil, esta foi a única em Mato Grosso do Sul. Se for divida por igual entre as 12 cotas, cada uma leva R$ 7.629,17, bem mais que os acertadores da Quadra, por exemplo, que irão receber cerca de R$ 900.





Novamente, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a estimativa de prêmio do próximo concurso, na terça-feira (11), é de R$ 11 milhões.





Na quadra, 37 apostas - entre bolões e simples - acertaram em Mato Grosso do Sul. Desse número são 13 em Campo Grande, quatro em Dourados e três em Corumbá. Já Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas tiveram duas apostas cada.





Por fim, Aquidauana, Bandeirantes, Bonito, Costa Rica, Coxim, Maracaju, Mundo Novo, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Selvíria registraram uma aposta ganhadora cada.





As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 18h (horário de MS) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.





Por: Fábio Oruê