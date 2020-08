BATAGUASSU| Distrito de Nova Porto XV terá Píer Turístico

A Prefeitura de Bataguassu está trabalhando na construção do Píer Turístico localizado no Distrito de Nova Porto XV.

Com área de em torno de 30 mil m², o projeto completo contará além do píer com base de fiscalização portuária da Polícia Militar Ambiental (PMA) com cobertura para embarcações; área para estacionamento de veículos, restaurante, sanitários com acessibilidade, centro de apoio ao pescador, dois píers flutuantes com 150 m² cada e um píer flutuante para a PMA; além de área de lazer com academia ao ar livre, playground, bancos e pergolados na beirada do rio.





O investimento é na ordem de R$ 3.065.988,36 milhões.





ANDAMENTO DA OBRA





De acordo com o setor de Engenharia, a obra está avançada. Já houve a abertura de rua e em breve deve ser iniciada a pavimentação de toda a área. O restaurante também está em fase de construção. A previsão é que a obra completa seja entregue em dezembro deste ano.





O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) destaca que a obra do Píer será um novo ponto turístico e vai oportunizar uma recepção melhor aos pescadores e turistas que visitam o Distrito de Nova Porto XV. "Temos uma situação atual de que o turista se hospeda no município vizinho [Presidente Epitácio (SP)] e vem pescar aqui. Queremos fomentar o turismo e garantir a geração de emprego e renda em nosso município, fomentando a economia local".





