AUXÍLIO EMERGENCIAL| Confira quais agências da Caixa abrem neste sábado em MS para saque do auxílio e FGTS

São 11 agências abertas em MS; saiba quais grupos podem sacar o benefício

A Caixa abre 11 agências bancárias neste sábado (22) em Mato Grosso do Sul para o pagamento do auxílio emergencial e o saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Só em Campo Grande, serão seis agências abertas.





As agências ficam abertas das 8h às 12h para atendimento dos beneficiários. As 11 agências estão distribuídas em seis municípios: Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.





Trabalhadores nascidos de janeiro a junho poderão realizar o saque em espécie do auxílio emergencial de R$ 600. Já os trabalhadores nascidos entre janeiro e março poderão sacar o FGTS Emergencial, conforme calendário criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas.





Segundo a Caixa Econômica Federal, todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.





Para sacar o recurso, o trabalhador deve fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Na sequência, deve ser inserida a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, que tem validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.





Confira quais agências abrem neste sábado (22):



Campo Grande – agência 3252 – Avenida Gury Marques, em frente a rodoviária

Campo Grande – agência 2485 – Avenida Doutor Gunter Hans, 3602, Aero Rancho

Campo Grande – agência 3455 – Rua Valdez, 69 (paralelo a Avenida Júlio de Castilho)

Campo Grande – agência 0017 – Rua Treze de Maio, 2837, Centro

Campo Grande – agência 1464 – Avenida Coronel Antonino, 98, Vila Rica

Campo Grande – agência 1108 – Avenida Bandeirantes, Vila Bandeirantes

Corumbá – agência 0018 – Rua Cuiabá, 1388, Centro

Dourados – agência 0562 – Avenida Marcelino Pires, 1297, Quadra 5, Centro

Naviraí – agência 0787 – Pc Prefeito Euclides Antônio Fabris, 477, Centro

Ponta Porã – agência 0886 – Avenida Brasil, 3154, Centro

Três Lagoas – agência 0563 – Avenida Antônio Trajano dos Santos, 321, Centro





Por: Mylena Rocha