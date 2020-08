ARTIGO| Como enfrentar seu parceiro infiel

Leia esse artigo e aprenda a ver o que fazer nessa situação

Ser enganado é talvez uma das coisas mais difíceis pelas quais alguém pode passar. Você se sente traído, zangado, triste ... talvez até sem valor e deprimido. Mas, por pior que pareça, agora saiba que isso não é sua culpa - quase não há boas razões para trair em um casamento.





Nos casos de relacionamentos mais antigos, não é incomum a mulher descobrir que o seu marido se tornou Ashley Madison de uma ou mais meninas mais novas. Um verdadeiro golpe na autoestima delas.





Mas agora você está perdido e confuso e não sabe como abordar essa situação. Vou lhe contar como descobrir a verdade e chamá-la.





Confrontando um parceiro de traição





Eu gostaria que houvesse uma resposta fácil para essa pergunta, mas, infelizmente, realmente não existe. Adoraria criar uma solução simples em três etapas, como normalmente faço, mas com algo tão difícil e complexo como esse, realmente não existe um plano exato.





Seu parceiro está realmente traindo?





Mas primeiro, antes de começar ... antes de enfrentar seu parceiro, você precisa ter quase 100% de certeza de que eles estão traindo. Eu sei que fazer isso é realmente difícil e, novamente, não há respostas fáceis.





Mas o que você DEFINITIVAMENTE não deseja é fazer qualquer coisa que invada a privacidade de seu parceiro. Portanto, não é necessário invadir seus telefones ou e-mails, segui-los e ligar para seus amigos para garantir que eles estejam onde dizem que estão.





Esse tipo de comportamento não é honesto, e a honestidade é a chave para manter um casamento feliz.





Um casamento deve ser fundamentalmente construído com base na confiança - e se você for pego tentando bisbilhotar a vida de seu parceiro, essa confiança será quebrada e você terá um problema totalmente diferente em suas mãos.





Para que você tenha a maior certeza possível… aqui estão algumas coisas que você deve procurar para ajudá-lo a descobrir se seu parceiro está de fato traindo.





1.) Seu relacionamento declinou?





Você já reparou que seu parceiro está ficando mais distante? Eles estão mais aptos a começar brigas? Como está sua vida sexual? Com que frequência você passa um de cada vez juntos?





Se você notou alguma dessas alterações, pode ser um indicador de que seu parceiro pode estar interessado em outra pessoa.





2.) Você já observou algum comportamento incomum?





Um dos sinais mais reveladores de que seu parceiro está traindo você é como eles tratam o telefone.





Você já os viu fugindo para outra sala para atender telefonemas?





Eles são muito secretos quando se trata de mensagens de mensagem?





Quando você pede que eles usem o telefone, eles agem de maneira estranha?





Se eles estão enlouquecendo com a privacidade em torno do telefone, isso pode ser um forte indicador de que eles podem ser infiéis a você (ou pelo menos falar com alguém com quem não deveriam estar falando).





3.) Assista suas finanças.





Seu parceiro está gastando muito dinheiro com alguma coisa? Se sim, pergunte a eles sobre isso.





Não é rude ou errado perguntar por que seu parceiro está gastando tanto ultimamente. Se os motivos para gastar mais parecerem pouco, esse pode ser outro indicador de que eles estão traindo.





4.) Se o seu parceiro não estiver com você, pergunte a ele onde eles estão.





Novamente, não é rude querer saber onde está seu parceiro. Anote onde eles estão e quando e tente conectar os pontos… esse lugar está aberto? Eles estão inventando as mesmas desculpas o tempo todo?





Você pode descobrir alguns padrões estranhos, fazendo-lhes essa pergunta simples.





AVISO: Mesmo que essas quatro condições sejam atendidas, isso não significa que elas com certeza estão traindo você. Mas confirmar que seu parceiro está se comportando de maneira peculiar é o primeiro passo para aprender mais sobre suas possíveis infidelidades.





Claro, existem outras maneiras mais drásticas de descobrir se seu parceiro está traindo. Não é incomum contratar um investigador particular, mas, novamente, é difícil recomendar.





Isso pode ser uma grande traição, estejam eles traindo ou não. Se você estiver se sentindo desesperado, essa é uma opção potencial a ser explorada.





Qual é o seu próximo passo?





Agora, se você tem certeza absoluta de que seu parceiro está traindo você (ou tem a certeza que pode), agora vem a pergunta muito difícil sobre o que fazer a respeito. Mas antes de entrarmos nisso, precisamos primeiro definir seus objetivos aqui.





Se você descobrir que seu parceiro está realmente traindo, você pretende ficar com ele?





Você deixaria o casamento?





Você tem 100% de certeza de que o que quer que decida fazer é o curso de ação correto?





Se você ainda está lendo, eu vou assumir que você quer confrontar seu parceiro sobre a traição de modo a não queimar nenhuma ponte ... então é exatamente isso que vou ensinar hoje.