AQUIDAUANA| Morre chefe do Detran com suspeita de coronavírus

Foi professor, atual gestor no Detran e ainda atuava como locutor

Professor estava internado no HR de Aquidauana ©ARQUIVO

O gestor de atividades do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) de Aquidauana, a 143 quilômetros de Campo Grande, Geraldo Vória morreu no início da manhã desta sexta-feira (14) no Hospital Regional da cidade, com suspeita de coronavírus. Os exames com a causa da morte ainda são aguardados.





Natural de Governador Valadares (MG), Geraldo tinha 64 anos, era servidor público em Mato Grosso do Sul, gestor no Detran e também professor antes de assumir o órgão estadual.





De acordo com O Pantaneiro, Vória também atuava como locutor e em 2016 concorreu ao cargo de vereador na cidade pelo DEM, mas não chegou ganhar a eleição. Este ano pretendia disputar novamente o cargo.





Fonte: Midiamax

Por: Dayene Paz