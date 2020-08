ALEMS| Pautadas cinco matérias para apreciação na Ordem do Dia desta quarta-feira (19)

De autoria do Deputado Evander Vendramini (PP), o Projeto de Lei 229/2019 altera a redação do artigo 1º e do Parágrafo único da Lei 166, de 24 de novembro de 1980 . O dispositivo trata da obrigatoriedade de avaliação psicotécnica a candidatos aprovados em certames da Polícia Civil e Militar no Estado. A proposta prevê que o exame deverá ser realizado por instituições ou empresas especializadas e credenciadas especificamente para esse fim.