ALEMS| Leis homenageiam produtores com denominações a rodovias em MS

Foram publicadas nesta semana, no Diário Oficial, duas novas leis estaduais para dar denominações a dois trechos de rodovias que cortam Mato Grosso do Sul. Ambas são de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM) em homenagem a dois produtores que muito contribuíram para o desenvolvimento da região de Bandeirantes, por onde passam as rodovias.





A primeira, Lei 5.549/2020 denomina Alberto Zanatta o trecho da Rodovia Estadual MS-441, que liga a sede do município de Bandeirantes, até o cruzamento da MS-060. De acordo com a justificativa do deputado, o homenageado migrou ao então Mato Grosso uno em 1953, instalando-se na zona rural de Dourados e em 1961 mudou-se para Bandeirantes, onde se destacou na pecuária de corte e leite e contribuiu para a economia local. Faleceu em 23 de maio de 2004.





A segunda publicação é a Lei 5.550/2020, que denomina João Nogueira Guimarães o trecho da Rodovia Estadual MS-340, que liga a sede do município de Bandeirantes ao município de Rio Negro. Na proposta para a lei, o deputado justificou que a família de João veio ao então Mato Grosso uno em 1944, se instalando em Corguinho e posteriormente em Bandeirantes, onde também foi pioneira na atividade pecuária de gado de corte e leite. Conhecido como Naor Mineiro, foi o primeiro prefeito da cidade (1965 a 1966), por decreto do governador Fernando Correia da Costa. Faleceu em 18 de fevereiro de 1996.





Por: Gustavo Nunes