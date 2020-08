ALEMS| Deputados devem apreciar cinco propostas na primeira sessão do mês de agosto

Estão pautados para discussão e votação do Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) cinco projetos de lei nesta terça-feira (4). Esta será a primeira sessão ordinária do mês de agosto, após período de recesso parlamentar. Os trabalhos continuarão de maneira remota e as sessões transmitidas ao vivo pelos meios de comunicação da Casa de Leis – canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS ( Android iOS ).