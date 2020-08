Águas Guariroba lança filtros do Instagram para comemorar os 121 anos de Campo Grande

Para celebrar os 121 anos de Campo Grande, comemorado no dia 26 de agosto, a Águas Guariroba lançou em seu instagram ( https://www.instagram.com/aguasguariroba/?hl=pt-br ) filtros comemorativos para homenagear a Cidade Morena. Com o tema “Campo Grande não precisa de filtro, pela beleza da cidade e qualidade da água”, os filtros personalizados homenageiam a Capital, trazendo a mensagem “Eu amo minha Campo Grande” e o Vocabulário CG, que destaca as principais expressões regionais e os ícones no dia a dia da cidade como “téras” e a capivara, destacando com orgulho a cultura de Campo Grande.





Para utilizar os filtros, basta acessar o perfil da Águas Guariroba e selecionar a opção de filtros no grid de apresentação.





Abastecimento universalizado e referência nacional





Campo Grande celebra seus 121 anos sendo referência nacional no saneamento com abastecimento de água universalizado. De acordo com o Ranking de Saneamento Básico 2020 do Instituto Trata Brasil, Campo Grande é uma das cidades que já atinge 100% dos indicativos de universalização dos serviços de água, superando a média nacional de 83,6%.





Já em relação a perdas de água, Campo Grande é a capital com o menor índice no Brasil, registrando o número de 19%, enquanto a média nacional de perdas de água é de 38%, conforme o ranking. Este é o quarto ano consecutivo que Campo Grande está entre os cinco municípios com o menor índice de perdas de água.









Por: Jefferson Gonçalves