Águas Guariroba disponibiliza para clientes novas opções para pagamento de faturas

A partir de agora, os clientes que desejam pagar as suas faturas de água passam a contar com uma nova opção nos terminais de atendimento da Águas Guariroba. A opção para pagamento utilizando o auxílio emergencial ou FGTS emergencial está disponível nos totens de autoatendimento ao cliente. Para acessar, basta selecionar a opção de pagamento via cartão e utilizar o cartão de débito virtual, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal ao público que tem direito a estes benefícios.





A ampliação de canais de atendimento e as novas opções para pagamento de faturas fazem parte das medidas de prevenção à pandemia do coronavírus, disponibilizando alternativas seguras, fáceis e rápidas ao cliente.





"Muitos clientes recebem apenas de forma digital o seu benefício. Pensando na maior comodidade e segurança do cliente, disponibilizamos esta nova alternativa. É um processo rápido e simples que garante o pagamento da fatura Água em um do nossos terminais de autoatendimento", destaca Marcilene Vieira Silva, supervisora de atendimento presencial da Águas Guariroba.





Os totens para pagamento de faturas estão disponibilizados ao cliente na Loja Central de Atendimento ao Cliente da Águas Guariroba e nos atendimentos Prático Aero Rancho, Guaicurus e Coronel Antonino.





Pagamento Online





Além dos totens de atendimento, a Águas Guariroba disponibiliza para os clientes as opções para pagamento online através do site www.aguasguariroba.com.br e também via aplicativo Águas App, disponíveis gratuitamente na Apple Store e Google Play.





O clientes também podem solicitar os serviços da concessionária através dos canais de atendimento da concessionária, via WhatsApp (67) 99123-0008 ou pelo telefone 0800 642 0115.





ASSECOM