Universitária morre após carro dirigido pelo namorado embriagado bater em imóvel e capotar várias vezes

Rapaz teve ferimentos "não graves", foi encaminhado para atendimento médico e autuado por embriaguez.

A estudante de biomedicina Bárbara Wsttany Amorim Moreira, de 21 anos, morreu em acidente na noite de sábado (11), no bairro Cabreúva, em Campo Grande.





A universitária era passageira do carro dirigido pelo namorado dela, de 24 anos. Ela foi arremessada do veículo, teve esmagamento do crânio e morreu no local.





De acordo com informações do boletim de ocorrência, o namorado de Bárbara estava embriagado, seguia em alta velocidade e perdeu o controle da direção do carro ao passar por um desnível.





Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram que, já descontrolado, o carro vira à esquerda, bate em um imóvel na esquina, volta para a calçada da rua em que trafegava e capota várias vezes até parar perto de uma árvore e com as rodas para baixo.





O motorista, conforme o boletim de ocorrência, "não teve ferimentos graves", e foi socorrido para a Santa Casa sob escolta policial.





O rapaz foi autuado em flagrante por conduzir veículo em estado de embriaguez e homicídio. Só poderá ser solto por decisão judicial.







