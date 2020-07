TRÊS LAGOAS| Prefeitura notifica 27 estabelecimentos que descumpriam decretos durante o final de semana

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou a fiscalização nos estabelecimentos comerciais durante este final de semana, como já está acontecendo desde o início das publicações de decretos que estabeleceram regras de funcionamento.





Vinte e sete estabelecimentos foram notificados entre sexta-feira, sábado domingo (10, 11 e 12 de julho). Além do comércio, também aconteceram abordagens em pessoas que estavam aglomeradas em locais públicos.





A equipe de Vigilância Sanitária contou com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), Polícia Militar, Força Tática e Corpo de Bombeiros.





As principais notificações aconteceram em bares, que não cumpriram os decretos referentes ao uso de máscara, distanciamento de cadeiras e número máximo de pessoas nas mesas.





Outro ponto que ainda está havendo irregularidades em Três Lagoas é quanto ao toque de recolher “Estamos com dificuldades com estabelecimentos que não respeitam o toque de recolher. Fizemos diversas notificações e o próximo passo é a multa e interdição do local”, afirmou o coordenador de Vigilância Sanitária, Christovam Bazan.





A equipe também abordou grupos de pessoas na Lagoa Maior, praças e nos condomínios do Novo Oeste e Orestinho. “Com o apoio da Polícia conseguimos orientar as pessoas que estão se aglomerando. Abordamos pessoas em rodas de tereré e narguilé, principalmente para a orientação”, continuou Bazan.





Os bairros que ainda possuem a maior incidência de notificações são o Novo Oeste, Orestinho, Jupiá e Vila Piloto, que juntos possuem, atualmente, 17 casos confirmados para COVID-19.





Bazan ainda informou que “Caso alguém perceba irregularidades, o recomendado é que fotografem ou filmem o local e realizem uma denúncia, assim poderemos chegar aos locais que descumprem as normas e realizamos aos notificações. O morador que identificar os descumprimentos das regras, também pode registrar um boletim de ocorrência junto Delegacia de Polícia Civil”.





A multa aplicada é de a partir de 500 UFIN’s, o que equivale a R$ 2.456,30‬ a multa inicial, já que o UFIN hoje está R$ 4,9126.





ATO DE CONSCIENTIZAÇÃO





A Vigilância Sanitária, em parceria com a Associação Comercial, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, realizou um ato de conscientização, com viaturas e informações por meio de carro de som.





Os carros passaram pelos principais pontos de Três Lagoas, para orientar sobre o uso de máscaras e a não aglomeração de pessoas tanto em locais públicos como privados.





“Com a prevenção evitamos o aumento rápido no número de casos e a superlotação do Sistema de Saúde”, comentou Angelina Zuque, secretária de Saúde.





ASSECOM