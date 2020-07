TRÊS LAGOAS| Prefeitura e Elektro firmam convênio visando Eficiência Energética no Município

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, se reuniu na manhã da última quarta-feira (08) com o Especialista Institucional, Fábio Costa e o Gerente de Distribuição, Amarildo Gandon, ambos da Elektro, para firmar o convênio de execução do Projeto de Eficiência Energética.





Acompanharam a reunião o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), Adriano Barreto e do Assessor Jurídico do Município, advogado Luiz Henrique Gusmão.





De acordo com Adriano, “o projeto visa substituir 1.400 luminárias comuns, de vapor de sódio, por luminárias LED, nas principais vias do Município, trazendo economia de mais de 50% no consumo de energia elétrica nesses locais, além de grande melhoria na qualidade da iluminação dessas ruas e avenidas", disse.





A troca, segundo Adriano, está prevista para os meses de agosto e setembro e nas próximas semanas serão definidos os locais que serão beneficiados com o projeto. “O projeto contemplará as lâmpadas de 250 Watts que são as de maior consumo, e representará uma economia estimada de R$ 30 mil/mês aos cofres públicos. Estes pontos estão localizados em sua maioria nas avenidas e área central. Estamos analisando a melhor estratégia de onde iniciar com os técnicos da concessionária " explicou o secretário Adriano.





Para Guerreiro, este é um importante projeto para Três Lagoas. “Estamos sempre em busca de melhorias contínuas em nossa Cidade e firmarmos um convênio como este com a Elektro é importante para a Cidade e para os munícipes que também usufruirão desta economia”, finalizou o prefeito.









ASSECOM