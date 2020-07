TRÊS LAGOAS| Portal do Distrito de Arapuá começa a ganhar forma

Nas próximas semanas, quem visitar o Distrito de Arapuá vai se deparar com uma nova vista. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), está contemplando o Distrito com um portal no início da MS-459, rodovia que interliga a BR-262 ao Arapuá.





Assim como ocorreu na rotatória de acesso ao Balneário Municipal, na divisa entre Três Lagoas e Estado de São Paulo e no final da Avenida Clodoaldo Garcia, Arapuá terá a escultura moldada com animais da fauna sul-mato-grossense.





Serão dois tuiuius, um papagaio e 10 abelhas arapuá em homenagem ao nome do Distrito. A montagem da armação de ferro e aço já está pronta, passando agora para a etapa de concretagem.





A obra já atrai a expectativa de quem passa pelo local. Quem gostou da novidade foram os proprietários do Restaurante Sertanejão, Danilo Júlio e Sandra Regina Alves da Silva, filho e mãe. O estabelecimento da família fica exatamente em frente onde o portal está sendo levantado.





“Estamos ansiosos para o portal ficar pronto. Vai ser bom para o Arapuá, pois, muitos que passam pela BR-262, nem sabem da existência do Distrito e isso vai colaborar para que a comunidade seja vista”, disse Danilo.





“Além de atrair visitantes e pessoas da região, essa movimentação em torno do portal vai beneficiar o movimento em nosso restaurante. Participar desse momento de melhorias em Arapuá é muito gratificante”, completou Sandra.





Ainda no sentido de melhorias, Arapuá está recebendo a recuperação da Estrada Boiadeira e da Rua Eugênia Tranin. Em breve, a iluminação pública será renovada com lâmpadas LED.















