TRÊS LAGOAS| Novo comandante da PMA trabalha pela aproximação com o produtor rural

O novo comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul, tenente-coronel José Carlos Rodrigues, esteve com o Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, no início da tarde desta sexta-feira (31), em uma visita de cortesia apresentando os novos projetos de trabalho da PMA.





Ações preventivas e educativas de conscientização e educação ambiental, como a distribuição de material gráfico, reuniões e outros meios, estão sendo desenvolvidas pela PMA para aproximar a população das atuações da Polícia e foram detalhadas durante reunião com o Prefeito.





Para isso, o Comandante Rodrigues busca também uma inteiração da PMA com as instituições representativas dos produtores do Estado.





Participaram também da reunião, o vereador Sargento Rodrigues; o Comandante do 3° Pelotão da PMA em Três Lagoas, Tenente Rocha, e o tenente coronel Queiroz, chefe da assessoria de comunicação social do Batalhão da Polícia Militar Ambiental.





ASSECOM