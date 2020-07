TRÊS LAGOAS| IRRESPONSABILIDADE: Bueiro no Bairro Santa Rita vira depósito de lixo

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio das equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) tem cumprido diariamente o trabalho de limpeza de bueiros na Cidade, incluindo nos bairros distantes. Porém, os moradores de algumas ruas não têm colaborado com o serviço. Na manhã da última segunda-feira (13) uma das equipes do DSP se deparou com uma triste imagem de falta de consciência.





Um bueiro localizado no cruzamento das Ruas Maria Guilhermina Esteves e Bernardino Antônio Leite estava completamente cheio de lixo. Possivelmente, esse despejo aconteceu no último fim de semana, deixando em alerta as autoridades de saúde e meio ambiente.





O prefeito Angelo Guerreiro alerta que, jogar lixo em bueiros causa inúmeros transtornos à sociedade. “Somente esta infração pode afetar três setores públicos. Este lixo acumulado prejudica o meio ambiente por poluir nossos rios e canais e demorar muitos anos para se decompor na natureza”, comentou.





Outra área afetada é a saúde, já que pode atrair animais peçonhentos e gerar acúmulos de água, propício ao mosquito transmissor da dengue e outras endemias. Por último, a infraestrutura, sendo que mesmo com limpezas constantes, logo precisará de reparos e manutenção, gerando gasto aos cofres públicos.





“Temos trabalhado em diversas campanhas com a comunidade, empenhado o serviço de limpeza, mas a população precisa colaborar e nos ajudar. Bueiro não é lugar de lixo, temos coleta diariamente, não é difícil entender isso e respeitar o meio em que vivemos”, disse Guerreiro.





Jogar lixo em local público é crime ambiental e o infrator pode receber multa a partir de 100 UFIN’s (equivalente a R$ 491,00). O crime também prevê pena de 6 meses a 4 anos de reclusão.





ASSECOM