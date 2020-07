Superintendente PF em MS é transferido para Brasilia e cargo está vago

Cleo Mazotti vai assumir coordenadoria da Corporação. Substituto ainda não foi nomeado

O delegado Cleo Mazzotti estava na superintendência da PF desde março de 2019 e em Mato Grosso do Sul desde 2015 ©Kísie Ainoã

O comando da PF (Polícia Federal) em Mato Grosso do Sul está vago. Depois de 15 meses no cargo, o delegado Cleo Mazzotti foi removido da função e ninguém nomeado para substituí-lo na superintendência da corporação no Estado.





A portaria oficializando a saída de Mazzotti é assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tércio Issami Tokano, e foi publicada há uma semana no Diário da União.





Cleo Matuziak Mazzottti agora vai exercer a função de coordenador-geral de Polícia Fazendária da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, em Brasília.





A saída vem três meses depois das mudanças na chefia da PF no País, quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou o cargo acusando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de interferir na instituição, exigindo a retirada do então diretor Maurício Valeixo, que acabou sendo substituído por Rolando Alexandre de Souza.





À época, em abril, as superintendências estaduais passaram por mudança, mas Mazzotti foi mantido na função. Agora, veio a remoção.





Trajetória - O delegado estava em Campo Grande desde 2015, quando veio transferido do Paraná. Aqui, comandou a área de combate ao crime organizado e ficou conhecido como a autoridade policial responsável pela Operação Lama Asfáltica.





Em 2018, passou a der delegado regional- executivo. Em março de 2019 foi nomeado por Sérgio Moro para superintendente.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Marta Ferreira