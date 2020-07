Startup de Jardim é uma das 40 selecionadas para participar do InovAtiva de Impacto

A empresa participa nos próximos seis meses do programa de aceleração, que oferecerá capacitação, conexão e mentoria online

Óleoponto , empresa situada no município de Jardim, que fornece um sistema de reciclagem de óleo, é uma das 40 startups voltadas ao meio ambiente selecionadas pelo programa de aceleração InovAtiva de Impacto 2020. A empresa trabalha para a coleta de óleo de cozinha incorretamente descartado em pias, ralos e bueiros.





A startup que foi iniciada em Campo Grande no Living Lab, projeto colaborativo do Sebrae/MS em parceria com 42 instituições públicas e privadas, atua em quatro pontos para a preservação do patrimônio natural do país garantindo que as próximas gerações prosperem: logística de coleta residencial, acesso fácil a pontos de coleta, incentivo ao consumidor do óleo a fazer essa reciclagem e a conscientização sobre o problema.





O CEO e desenvolvedor Zadrik Mendonça, explica que a startup funciona por meio de um modelo de negócios que liga duas pontas da cadeia produtiva na reciclagem de óleo.





“Rodamos o nosso MVP em setembro de 2019 e tivemos resultados acima do esperado, o que validou algumas premissas e nos mostraram caminhos diferentes, que estamos tomando agora. Estamos finalizando a primeira máquina 100% funcional e já temos interessados nas duas pontas do nosso modelo, dentro do nosso product market fit para começar a operar.”





Com a seleção no programa, a equipe, que também conta com Gabriel Costacurta e Bruno Ribeiro, participará durante seis meses, digitalmente, de cursos de capacitação, webinars, treinamento de simulação de pitch com feedback de mentores convidados, workshops e mentorias coletivas e também individuais.





Para Leandra Costa, gerente do Living Lab, a escolha de empresas de Mato Grosso do Sul no programa possibilita que o conhecimento e rede de conexão de fato se estenda para outros potenciais centros do país.





“O Centro-Oeste do Brasil tem um potencial socioambiental para geração de novos negócios. O Inovativa é um programa que fomenta o ecossistema de impacto social e ambiental no Brasil, o Sebrae é parceiro deste programa, sou mentora, e quem participa do programa tem a oportunidade de aumentar o seu potencial de gerar lucro, e manter o propósito de resolver um problema ambiental ou social”, complementa Leandra.





“Por meio do programa surgirão novas oportunidades de conexão com empresas de vários setores, investidores e quem sabe internacionalizar nossa tecnologia. Uma vez que existem interesses de empresas e pessoas de fora do país”, finaliza Zadrik.





Sobre o InovAtiva de Impacto





O InovAtiva de Impacto é uma vertente diferenciada do Programa InovAtiva Brasil, voltada para o tema impacto social e ambiental. Neste ano, foram selecionadas 40 startups com potencial para geração ou que tenham em sua constituição o impacto social ou ambiental como foco. As startups selecionadas fazem cursos, recebem mentoria especializada e, destas, 20 se apresentam para uma banca de investidores e representantes de aceleradoras e de outras instituições ligadas ao tema.





