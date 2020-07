SOLIDARIEDADE| Grupo faz Rifa Beneficente de peça Harley Davidson em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS

Tanque customizado exclusivo da motocicleta foi doado para a ação que destinará todo o recurso angariado em prol da RFCC-CG/MS

Unidos na estrada e na paixão pelas motocicletas Harley Davidson, os integrantes da HOG™️ Rota 67 Campo Grande Chapter também têm nas veias a filantropia e aceleraram seus corações para juntos ajudarem os mais necessitados.



Neste momento em que a saúde mundial corre riscos, o Diretor Gustavo Piveta e os responsáveis pela filantropia da HOG, Aldo e Neuza Xavier, coordenam a ação para contribuir com o trabalho desenvolvido pelas voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS no auxílio aos pacientes oncológicos.





O movimento solidário com Rifa Beneficente e arrecadação de alimentos, conta como apoio de apaixonados pelo motociclismo da Capital ( @hogrota67_oficial ) e vai além fronteiras do Mato Grosso do Sul, envolvendo grupos do Mato Grosso ( @hogrota65cuiabachapter ), Minas Gerais ( @hog.uberlandia ), de mulheres ( @uberlandiense ) e do País ( @harleydavidsondobrasil ).





@harleydavidsondobrasil. A peça que está sendo rifada é um 1/2 tanque de Harley-Davidson customizado por um artista de renome nacional ( @misterluikustompaint ). Essa verdadeira obra de arte é chamada de “Where it all began”, lembrando “Onde tudo começou” através da pintura dos fundadores da marca @harleydavidson





Para adquirir uma rifa no valor simbólico de R$ 10,00, basta acessar o link https://botanarifa.com.br/pequiarttq





O sorteio será pela Loteria Federal no dia 01/08/2020 no primeiro prêmio.





Toda a renda da Rifa será doada para a RFCC-CG/MS @redefemininacg e os produto arrecadados também serão destinados para o auxílio aos pacientes oncológicos que necessitam do apoio da Instituição.





Dê partida no seu coração, acelere os dedos no teclado, acesse e compre um número e boa sorte!





Conheça o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS





A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande ( @redefemininacg ) é uma instituição beneficente, formada por voluntárias engajadas no auxílio aos pacientes do oncológicos oriundos do SUS. As rosinhas da solidariedade realizam diversas atividades voltadas aos pacientes, fornecendo cestas básicas, perucas, lenços, sutiãs com próteses, kits de higiene e outros itens necessários aos mais carentes. Também realiza importantes campanhas de prevenção como a Outubro Rosa (prevenção ao câncer de mama) e Novembro Azul (prevenção ao câncer de próstata), sendo importante disseminadora de informações relevantes e importância da prevenção ao câncer.





Aos pacientes vindos do interior do Estado, a Rede provê a hospedagem durante o tratamento através da Casa de Apoio, com 20 leitos e média de 1.200 diárias por ano. Além da estadia, são fornecidos aos pacientes alimentação e transporte durante o período do tratamento. A Rede se esforça para que a cada dia o tratamento dos pacientes seja realizado com humanização e amor. O time rosa de voluntárias é movido pela solidariedade. Faça parte dessa missão pela vida!





Por: Alberto Gonçalves