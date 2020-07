SOLIDARIEDADE| JBS leva mais doações a Sidrolândia

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Nesta sexta-feira (24), a JBS entrega cinco camas de UTI ao Hospital Elmíria Silvério de Barros, localizado em Sidrolândia (MS). Essa é mais uma doação da empresa para a cidade dentro do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.





No último dia 18, a JBS entregou uma ambulância ao município, que desde junho já recebeu um aparelho de Raio X, 400 cestas básicas, 2 mil litros de álcool em gel e mais de 50 mil equipamentos de proteção individual (EPIs), como aventais, máscaras cirúrgicas e N95, luvas de procedimentos e viseiras faciais.





Sidrolândia é uma das mais de 200 cidades que serão beneficiadas pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso Sul, a JBS fará a doação de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 municípios sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.





“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”





Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.





A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.





Saiba mais sobre o programa no site jbs.com.br/fazerobemfazbem





















Por: Cleidi Hennes