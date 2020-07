SOLIDARIEDADE| Estados Unidos fornecem mais 200 ventiladores pulmonares ao Brasil para o combate à COVID-19

O governo dos Estados Unidos, por meio da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional - USAID, entregou o segundo carregamento de 200 ventiladores pulmonares, novos e de última geração, hoje, quarta-feira, 29 de julho, para apoiar o Brasil na luta contra a COVID-19. A doação demonstra o compromisso do presidente Trump em entregar esse recurso extremamente necessários para a resposta imediata do Brasil à pandemia.





Os ventiladores, produzidos nos EUA, trazem tecnologia de ponta e sob demanda. São compactos e de fácil manuseio e irão dar ao Brasil a flexibilidade necessária para tratar os indivíduos afetados pelo vírus - um recurso que pode ser vital para pacientes cujos pulmões não estejam funcionando adequadamente apesar de receberem oxigenação adicional.





O embaixador Todd C. Chapman destacou a iniciativa: “Continuamos cumprindo a agenda que o presidente Trump estabeleceu para fortalecer nossa relação com o Brasil. Com este segundo carregamento de 200 ventiladores pulmonares, estamos cumprindo a promessa do presidente Trump ao Brasil. Esses ventiladores atenderão os brasileiros que mais necessitam”.





Além dos ventiladores, a USAID está financiando um pacote customizado de suporte técnico com garantia, assessórios como equipamento de monitoramento, tubos e filtros. Essa doação se soma aos mais de US$ 15 milhões que o governo dos EUA já doou ao Brasil para a resposta à pandemia, e os aproximadamente US$ 55 milhões de empresas norte-americanas instaladas no país.





Outros esforços apoiados pelo os EUA incluem atividades emergenciais de saúde, água potável, saneamento e higiene para apoiar comunidades vulneráveis na Amazônia, incluindo ações de comunicação de riscos, engajamento comunitário, prevenção e controle de infeções em instalações de saúde, mapeamento de doenças e resposta rápida, suporte a refugiados e comunidades que trabalham no combate à pandemia. Além disso, os recursos incluem incentivos ao setor privado para lidar com os impactos, não relacionados à saúde, em populações vulneráveis. Em 21 de julho, o governo dos EUA, por meio do Departamento de Defesa, anunciaram a doação de um hospital de campanha em Bacabal, cidade a 240 km de São Luís, Maranhão, que contará com 40 leitos, macas, aparelhos de ar-condicionado, material de limpeza e geradores de energia. Além da estrutura do hospital e insumos, os EUA vão doar ao estado do Maranhão, US$ 50 mil em kits de higiene pessoal e US$ 50 mil em cestas básicas.





Por décadas, os EUA têm sido o principal doador de assistência bilateral em saúde. Desde 2009, os contribuintes norte-americanos generosamente custearam mais de US$ 100 bilhões em assistência a saúde e cerca de US$ 70 bilhões em ajuda humanitária.





Por meio da iniciativa ‘Por toda a América’, os EUA estão fornecendo apoio para salvar vidas em coordenação com o Brasil e outros parceiros para identificar áreas prioritárias para investimentos. A ameaça de uma doença infecciosa em um certo local pode se tornar uma ameaça em toda parte. Os EUA pedem a outros doadores que contribuam com o esforço global para combater a COVID-19.





ASSECOM