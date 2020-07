Senadora Soraya Thronicke visita Costa Rica e elogia a gestão

Prefeito Waldeli Rosa mostrou os investimentos feitos na cidade, que coleciona títulos de boas práticas de gestão pública

Neste sábado (18), a senadora Soraya Thronicke visitou a cidade de Costa Rica para conhecer o trabalho de gestão do prefeito Waldeli Rosa. A parlamentar esteve no hospital da cidade para conferir as instalações e os investimentos feitos com os recursos federais enviados para ações de combate à covid-19. A prefeitura adquiriu respiradores e materiais de proteção individual para os profissionais de saúde, além de reformar os leitos de UTI para atender as vítimas da doença.





Graças aos investimentos de alto padrão, o hospital de Costa Rica se tornou referência e chega a atender pacientes de oito municípios da região. A unidade conta com equipamentos de mamografia e de ressonância magnética de última geração. “Apenas sete hospitais do país possuem esses aparelhos”, explicou o prefeito Waldeli Rosa.





A senadora Soraya, que já destinou R$ 177 mil para a saúde do município, elogiou o trabalho realizado pelo prefeito. “Fiquei muito feliz e satisfeita em conhecer o trabalho do prefeito Waldeli. Temos em Costa Rica um belo exemplo de gestão dos recursos públicos, como deveria acontecer em todos os municípios. O hospital da cidade tem uma ótima estrutura, parece de primeiro mundo. Essa é a prova de que uma boa gestão faz a diferença. Não basta apenas ter o dinheiro”, afirmou.





Na oportunidade, a senadora visitou também outros pontos da cidade, como o local em que será construído um Pórtico, com os recursos destinados por ela no valor de R$ 490 mil. A obra deve começar em breve e irá estimular o turismo da região. A parlamentar também foi conferir de perto o excelente estado de conservação das praças, com quadras de tênis e piscina pública, e do asfalto, que é motivo de orgulho para a cidade.





“Costa Rica tem asfalto de primeira qualidade, não há favelas porque a população tem casa própria fornecida pela prefeitura em regime de locação. É impressionante o belíssimo trabalho do prefeito Waldeli. Deve servir de inspiração para todos os gestores públicos. Conhecendo Costa Rica mais de perto, renasceu em mim a esperança de construir um país melhor, pois a maior bandeira do meu mandato é o combate à corrupção, com gestão pública eficiente e fiscalização”, explica Soraya Thronicke.





Exemplo de Gestão Pública





Comandada pelo prefeito Waldeli Rosa desde 2001 – graças às sucessivas reeleições –, Costa Rica coleciona vários títulos da boa gestão. Em 2015, a cidade ficou na primeira colocação de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e terceira colocação dos municípios mais desenvolvidos da região Centro-Oeste, de acordo com dados do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).





Em 2017, a administração municipal de Costa Rica foi destaque na imprensa nacional por realizar o pagamento de 13º, 14º, 15º, 16º e metade do 17º salário dos professores. No mesmo ano, a cidade entrou para o ranking dos 13 municípios do Brasil que melhor cumpriram as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2016, ocupando o 1º lugar no estado do MS.





Costa Rica também ficou em primeiro lugar no ranking de municípios mais bem avaliados em termos de gestão fiscal na região Centro-Oeste em 2018, segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF). Além disso, ao encerrar o terceiro mandato, o prefeito Waldeli Rosa entregou o município de Costa Rica com o título de 100% asfaltada.













Assessoria de Comunicação Senadora Soraya Thronicke